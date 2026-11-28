Voor Senne Lammens blijft het bijzonder moeilijk lopen in Engeland. De doelman van Manchester United kreeg van zowel de BBC als The Sun een 5 op 10, terwijl beide media zich vragen stellen bij zijn optreden tegen Brentford.

Na zijn twee fouten in de Champions League-wedstrijd in Lissabon lag Senne Lammens zaterdagavond opnieuw onder het vergrootglas. De Belgische doelman moest vier keer vissen tegen Brentford en kreeg er stevige kritiek bovenop in de Engelse pers.

Voor Mauricio Pochettino, die na zijn aanstelling zijn eerste wedstrijd op Old Trafford coachte, werd het meteen een bijzonder pijnlijke avond. Manchester United begon nochtans degelijk en zag Harry Maguire met een kopbal de lat treffen. Daarna nam Brentford de wedstrijd in handen: Callum Wilson scoorde tweemaal voor de rust, waarna Kristoffer Ajer en Kevin Schade de 0-4-eindstand in de slotfase vastlegden.

BBC ziet knappe redding, maar stelt zich ook vragen

Lammens kreeg vier doelpunten tegen, maar kende ook enkele sterke momenten. De BBC gaf hem een 5 op 10 en haalde vooral zijn save op een acrobatische poging van Jaidon Anthony bij een 0-0-stand aan.

Toch plaatste de Britse openbare omroep vraagtekens bij zijn aandeel op de openingstreffer. "Alle druk rust op zijn schouders, maar hij pakt uit met een uitstekende reflexredding tegen Anthony. Had hij meer kunnen doen bij het eerste doelpunt?", klinkt het.

The Sun is scherp voor Lammens bij eerste twee goals

Ook The Sun deelde een 5 op 10 uit aan de ex-doelman van Antwerp. De Engelse krant keek nadrukkelijk naar de reactie van Lammens na zijn moeilijke Europese avond tegen Sporting Portugal, maar vond dat hij zijn goede start niet kon doortrekken.





"Iedereen wilde zien hoe Lammens zou reageren na zijn twee grote fouten in Lissabon. Hij pakte wellicht uit met zijn beste redding in een United-shirt door de omhaal van Anthony te stoppen, maar liet vervolgens het schot van Wilson door zijn handen glippen", schreef het medium.

Vooral bij de tweede treffer van Wilson krijgt Lammens kritiek. The Sun legt hem echter niet de volledige verantwoordelijkheid voor de zware nederlaag op. "Wilson schoof de bal onder hem door voor de tweede goal, wat zijn gebrek aan vertrouwen nog benadrukte. Daarna redde hij wel knap op Schade en voorkwam hij de 0-3. Aan de laatste twee doelpunten kon hij weinig doen."

Lammens krijgt al snel de kans om zich te herpakken. Manchester United trekt woensdag naar Newcastle. Het zal heel snel beter moeten, want tegen dan kunnen the Red Devils zelfs al op de laatste plaats staan in de Premier League.