In de Jupiler Pro League mochten Westerlo en La Louvière tegen elkaar de zaterdagnamiddag openen. Dat leverde een toch wel pittig duel op tussen beide ploegen, zoveel is duidelijk. En de degradatiestrijd is er plots nog wat spannender op geworden.

Zes ploegen hadden na twaalf speeldagen twaalf punten. Geen probleem voorlopig, omdat La Louvière er amper zeven had en Kortrijk zelfs maar vier punten. Na de puntendeling van Kortrijk was het dan ook uitkijken naar wat La Louvière zou doen bij Westerlo.

Westerlo mist kansen en knoeit achterin

Dat is het nummer negen voorlopig, met ook 'amper' veertien punten. La Louvière schoot het best uit de startblokken, maar geleidelijk aan nam Westerlo het commando over. Peano hield zijn team bij de rust in de wedstrijd: 0-0 bij de koffie.

De groene muur versaagde niet en na de pauze konden De Wolven opnieuw rekenen op hun sluipschutter voorin in de spits. Gruber pompte de bal voor doel en Isah buffelde die onhoudbaar voorbij Jungdal: 0-1 meteen na de koffie.

Degradatiestrijd plots veel spannender

Daarna ging Westerlo op zoek naar de gelijkmaker, maar het was andermaal Isah die voor het doelpunt zorgde. In een omschakeling maakte hij de 0-2, waardoor de wedstrijd meteen gespeeld leek. Al gaf Westerlo niet op.



De thuisfans jouwden de eigen spelers uit. De 1-2 werd nog gescoord via Mbamba na een corner, maar dat feestje ging niet door: afgekeurd door de VAR. En zo kon La Louvière alsnog de drie punten gewoon meenemen naar Henegouwen.