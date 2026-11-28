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Miron Muslic heeft zaterdagmiddag een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden met Schalke 04. De voormalige trainer van Cercle Brugge zag zijn ploeg volledig vernederd worden op het veld van SC Paderborn. Het werd maar liefst 8-1, een uitslag die bijzonder hard aankomt bij de Duitse traditieclub.

Schalke keerde afgelopen zomer terug naar de Bundesliga, maar beleeft voorlopig een bijzonder moeilijk seizoen. De ploeg van Muslic kon al zeven wedstrijden op rij niet winnen en kreeg tegen Paderborn opnieuw een zware opdoffer. Vooral defensief liep het helemaal fout.

Schalke wordt voor de rust al overklast

Nochtans kreeg Schalke al na twee minuten een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Junior Adamu verscheen voor doel, maar botste op doelman Nahuel Noll. Daarna namen de bezoekers steeds minder initiatief en begon Paderborn de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Jano ter Horst opende na 21 minuten de score. Vervolgens was het de beurt aan Stefano Marino, die in de 39e minuut de voorsprong verdubbelde. Diezelfde Marino maakte er vlak voor de rust ook nog 3-0 van. Muslic zag zijn ploeg dus al met een bijzonder zware achterstand de kleedkamer ingaan.

Muslic ziet zijn ploeg volledig instorten

Na de pauze werd de situatie alleen maar erger. Steffen Tigges en Marino zorgden binnen enkele minuten voor de 5-0. Die laatste vervolledigde daarmee zijn hattrick. Adil Aouchiche kon in de 59e minuut nog iets terugdoen voor Schalke, maar van een comeback was absoluut geen sprake.

Paderborn bleef de bezoekers pijn doen. Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic en Felix Götze diepten de score verder uit tot een hallucinante 8-1. Voor Muslic betekent het een achtste opeenvolgende wedstrijd zonder overwinning.





Schalke blijft daardoor met zeven punten uit elf wedstrijden op de zestiende plaats staan. Bovendien wacht volgende week de beladen derby tegen Borussia Dortmund. De voormalige Cercle-trainer staat dus voor een bijzonder moeilijke opdracht.