ean Butez is intussen een vertrouwd gezicht in de Serie A. De Franse doelman maakte bij Antwerp indruk met zijn reflexen en meevoetballende kwaliteiten, maar heeft zijn carrière ondertussen naar Italië verlegd. Bij Como is de voormalige nummer één van de Great Old uitgegroeid tot een opvallende verschijning tussen de palen.

In een interview bij DAZN, in het programma MySkills in samenwerking met EA Sports FC 27, kreeg Butez uitgebreid de kans om zijn speelstijl uit te leggen. Daarbij werd duidelijk waarom hij zo goed past in het moderne voetbal. De Fransman is niet alleen een klassieke shotstopper, maar wil ook actief betrokken zijn bij de opbouw.

Dat laatste heeft alles te maken met zijn jeugd. Butez groeide op in Lille en probeerde aanvankelijk als verdediger aan de slag te gaan. Uiteindelijk belandde hij onder de lat, al bleef zijn liefde voor het meevoetballen behouden. Hij bestudeerde daarvoor onder meer Ederson, Manuel Neuer en Pepe Reina, drie doelmannen die bekendstaan om hun technische kwaliteiten.

Van Antwerp naar een nieuw avontuur bij Como

Bij Antwerp kon Butez die kwaliteiten volop etaleren. Hij groeide er uit tot een van de belangrijkste spelers van de ploeg en was een vaste waarde tijdens de succesvolle periode onder Mark van Bommel. De Fransman vierde met de Great Old de landstitel, de Beker van België en de Supercup. Zijn sterke prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer naar Como op.

Ook daar heeft hij zich snel aangepast. De Italiaanse club werkt onder leiding van Cesc Fàbregas aan een ambitieus project en Butez is een belangrijke schakel geworden. De doelman heeft niets dan lof voor zijn trainer. "Fàbregas was heel belangrijk voor mij. Hij heeft een andere kijk op het voetbal dan andere coaches. Hij helpt ons elke dag groeien en is fantastisch in zijn communicatie. Hij is essentieel voor iedereen."

De Franse doelman benadrukt ook dat hij als keeper zoveel mogelijk ruimte wil innemen. Zijn reddingen met de voeten, snelle tussenkomsten en handbalachtige manier van keepen maken deel uit van zijn specifieke stijl. Het zijn eigenschappen waarmee hij zich ook bij Antwerp al onderscheidde.





Bijzonder verhaal met Zidane en Mbappé

In het interview kwam ook zijn ervaring bij de Franse nationale ploeg ter sprake. Daar mocht Butez samenwerken met niemand minder dan Zinedine Zidane. "Door Zidane gecoacht worden bij de nationale ploeg is het beste wat er is. Hij laat je normaal voelen, ondanks zijn enorme status en zijn bescheidenheid. Hij geeft je vertrouwen en kan ervoor zorgen dat je de beste versie van jezelf wordt."

Ook over Kylian Mbappé had de voormalige Antwerp-doelman een opvallende anekdote. De aanvaller maakt het hem tijdens de trainingen bijzonder moeilijk. "Mbappé is een killer en mentaal ongelooflijk sterk. Telkens wanneer we met Frankrijk trainen, scoort hij tegen mij. Hij legt de bal altijd vlak bij de paal. Het is een eer om het veld met hem te delen."

Buiten het voetbal haalt Butez zijn grootste motivatie bij zijn gezin. Zijn kinderen zijn volgens hem ook tijdens wedstrijden voortdurend in zijn gedachten. "Zelfs op rustigere momenten denk ik aan hen en hoe mooi het is dat ze op de tribune zitten. Ik speel ook altijd voor hen."