Aurélien Scheidler voelt zich uitstekend in de punt van de aanval bij Charleroi. Net als de rest van de groep is de Franse spits overtuigd van de aanpak van Mario Kohnen. Hij prikte en passant ook even naar Rik De Mil.

Met zeven doelpunten in elf competitiewedstrijden is Aurélien Scheidler goed op weg om zijn totaal van vorig seizoen – negen treffers – te overtreffen. De Fransman komt vaker in scoringspositie, zonder zijn werk in dienst van de ploeg te verwaarlozen. Hij belichaamt zo mee de sterke seizoensstart van Sporting Charleroi.

Volgens Scheidler speelt ook de technische staf daarin een grote rol. "Mario Kohnen is echt een topcoach… en een topkerel", vertelt hij in een gesprek met RTBF. "Ik ken hem nog van bij Dender, waar hij assistent was van Vincent Euvrard."

Kohnen geeft spelers meer vrijheid

De aanvaller ziet vooral hoe Kohnen met zijn spelersgroep omgaat. "Op menselijk vlak begrijpt hij de spelers. Hij weet hoe hij een groep verbonden houdt. Zijn spelprincipes zijn eenvoudig: iedereen begrijpt ze snel."

Daarmee komt automatisch ook de vergelijking met Rik De Mil op tafel. "Rik is eveneens een uitstekende coach, maar onder hem waren de spelers meer geremd en lagen de rollen meer vast. Een speler heeft ook vrijheid nodig. Als hij te veel wordt beperkt, kan hij blokkeren."

Veel waardering voor voormalige coach

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Scheidler wil daarmee allerminst afbreuk doen aan het werk van De Mil. Integendeel: het was net zijn voormalige trainer die hard aandrong om hem naar het Mambourg te halen. "Ik speelde met Dender een heel goede wedstrijd tegen Charleroi. Daarna bleef Rik me bellen om me te overtuigen om te komen. Dat was heel flatterend."