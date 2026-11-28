Club Brugge ging in eigen huis zwaar onderuit tegen Liverpool: 0-3. En dus zijn ze nog niet helemaal zeker van de top-24 in de League Phase van de Champions League. De analisten hadden heel wat te zeggen over die wedstrijden zeker ook over het middenveld van blauw-zwart.

Club Brugge speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen Liverpool, maar uiteindelijk stond er wel een 0-3 op het scorebord aan het einde van de wedstrijd. Het lijkt meer en meer een feit: als je er in de Champions League wil staan, dan moet je boven jezelf uitstijgen.

Een bleke Hugo Vetlesen tegen Liverpool?

En dat deden verschillende spelers tegen Liverpool toch minder of zelfs helemaal niet. "Club Brugge heeft nooit echt zijn spel kunnen laten zien. De individuele klasse bij Liverpool is gewoon beter", aldus Franky Van der Elst heel erg eerlijk in zijn analyse.

Waarop Frank Raes meteen inpikte bij Frank & Franky: "Het middenveld van Club Brugge was wel plek. Potts en Vetlesen maakten niet echt indruk. Vanaken speelde zijn wedstrijd zoals altijd, maar Vetlesen ... Als hij niet scoort, dan heb je er niet zoveel aan."

En wat met de linkerflank van Club Brugge?

"Hij moet zijn doelpunten kunnen maken in een dominant Club Brugge. Als je dan zo een Stankovic vorig jaar ziet ... Misschien dat Tsawa meer een man was voor zo'n wedstrijd. Ik vind hem echt een goede voetballer, hij maakt indruk. Vetlesen en Potts, ik vond dat toch te bleek."

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"En ze missen Tzolis natuurlijk. Lemaréchal zal nooit een grote doelpuntenmaker worden. Ik vond hem wel zijn match spelen, maar het is Tzolis niet. Waarom kwam Virgili niet in en wel Diakhon? Alledrie zijn ze wel minder dan Tzolis", was Frank Raes kritisch.