KV Mechelen heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van Cercle Brugge. Malinwa ging met 3-1 onderuit en kon weinig inbrengen tegen een bijzonder gretige thuisploeg. Frederik Hammar was na afloop allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

De Zweedse middenvelder nam geen blad voor de mond tijdens zijn interview bij DAZN. Vooral de mentaliteit van KV Mechelen zat hem bijzonder hoog. Volgens Hammar ontbraken verschillende basiselementen die nodig zijn om een wedstrijd te winnen.

Hammar haalt zwaar uit naar eigen ploeg

Hij verscheen met zijn gezicht op onweer voor de camera's. "No sh*t. Jij zag de match, ik zag de match, ik speelde de match", reageerde Hammar bijzonder scherp. Vervolgens somde hij op wat er volgens hem allemaal fout liep. "Niet genoeg energie, niet genoeg in de duels, niet genoeg wilskracht."

🎙️ | Frederik Hammar stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. 😡💢 #CERKVM https://t.co/0xPT7rovjw — DAZN België (@DAZN_BENL) November 28, 2026

De frustratie bij de middenvelder was duidelijk merkbaar. Hammar vond dat KV Mechelen veel te weinig had gebracht tegenover een tegenstander die vooral met lange ballen speelde. Volgens hem slaagde zijn ploeg er zelfs niet in om op dat vlak voldoende weerwerk te bieden.

Hammar houdt zich stil over kleedkamer

Met die harde woorden spaarde Hammar zijn ploegmaats allerminst. Cercle Brugge profiteerde optimaal van de zwakke prestatie van de bezoekers. Steve Ngoura scoorde drie keer en bezorgde groen-zwart zo een verdiende overwinning. Malinwa bleef met lege handen achter.



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De vraag is nu hoe de spelersgroep op deze nederlaag zal reageren. Toen Hammar gevraagd werd of hij zich in de kleedkamer zou laten gelden en ploegmaats op hun verantwoordelijkheid zou wijzen, hield hij de lippen stijf op elkaar. "Wat er gebeurt in de kleedkamer, blijft in de kleedkamer", besloot hij. Zijn boodschap voor de buitenwereld was echter al duidelijk genoeg.