Lionel Messi en Cristiano Ronaldo samen in hetzelfde elftal. Het lijkt bijna ondenkbaar, maar Carlos Tevez hoopt die droom werkelijkheid te maken. De Argentijnse oud-spits organiseert binnenkort zijn afscheidswedstrijd en wil beide wereldsterren op het veld krijgen.

Het afscheidsduel vindt plaats op zondag 20 december in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. Messi heeft zijn aanwezigheid al bevestigd. Over Cristiano Ronaldo bestaat voorlopig nog onzekerheid.

Tevez droomt van Messi én Ronaldo

Bij TyC Sports begon Tevez al te fantaseren over een mogelijke confrontatie tussen de twee wereldsterren en Rolando Schiavi, de voormalige verdediger van Boca Juniors.

"Wat ga ik lachen wanneer Messi en Cristiano langs El Flaco gaan. Ik zeg tegen hem: 'Bereid je maar voor, want je gaat ze zelfs niet zien'", grapte Tevez. Met El Flaco bedoelt hij Rolando Schiavi. Zijn uitspraak voedt de hoop dat Messi en Ronaldo voor het eerst samen in één elftal kunnen spelen.

Heel wat wereldsterren uitgenodigd

Tevez heeft alvast een indrukwekkende gastenlijst samengesteld. Naast Messi worden ook Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Leandro Paredes en Martín Palermo verwacht. Ook Boca-legende Juan Román Riquelme is betrokken bij het evenement.

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De grote vraag blijft of Ronaldo eveneens naar Argentinië afreist. Tevez speelde bij Manchester United nog samen met de Portugees. Zijn deelname is voorlopig niet bevestigd. Mocht Ronaldo toch komen, dan kan het afscheidsfeest van Tevez uitgroeien tot een bijzonder moment in de voetbalgeschiedenis.