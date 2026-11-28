Geen Kevin De Bruyne? Er is meer nieuws
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Kevin De Bruyne heeft vrijdag een training bij Napoli aan zich voorbij laten gaan. De Rode Duivel werkte een individueel programma af en zorgt zo voor onzekerheid richting het competitieduel van zondag.
Kevin De Bruyne zal zondag niet in actie komen voor Napoli op bezoek bij Sassuolo. Volgens Corriere dello Sport sloeg de Rode Duivel vrijdag de training over wegens spiervermoeidheid. Coach Massimiliano Allegri wil geen risico nemen en zou onze landgenoot daarom niet opnemen in zijn wedstrijdselectie.
Het wordt de eerste wedstrijd van het seizoen die De Bruyne door fysieke problemen moet missen. In de zeventien andere wedstrijden van Napoli kwam hij telkens in actie.
Kevin De Bruyne heeft vrijdag een training bij Napoli aan zich voorbij laten gaan. De Rode Duivel werkte een individueel programma af en zorgt zo voor onzekerheid richting het competitieduel van zondag.
De 35-jarige middenvelder kampt met spiervermoeidheid. Dinsdag speelde hij nog 75 minuten tegen zijn ex-club Manchester City in de Champions League.
Vraagteken richting zondag
Het is voorlopig onduidelijk of De Bruyne zondag deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie. Napoli trekt om 15 uur naar Sassuolo, dat momenteel op de achttiende plaats staat.
Bij de tegenstander spelen met Ignace Van der Brempt en Fedde Leysen nog twee Belgen. Die laatste is wel nog maanden buiten strijd door een zware kruisbandblessure.
Ook buiten het veld blijft het rommelen
Napoli staat na twaalf speeldagen slechts achtste in de Serie A. De club werd vorig seizoen nog vicekampioen, maar kende onder de nieuwe trainer Massimiliano Allegri voorlopig een tegenvallende start.
Ook de toekomst van De Bruyne blijft voer voor speculatie. Zijn contract loopt komende zomer af en er wordt al weken gesproken over een mogelijke transfer naar PSV tijdens de wintermercato.
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