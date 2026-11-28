Vincent Euvrard neemt het dit weekend op tegen Club Brugge. De Rouches hebben dringend wat extra punten nodig en dan is een duel tegen de uittredend landskampioen nooit makkelijk. Hoe je Club Brugge verslaat? De coach legt het uit en is daarbij zeer scherp in de analyse.

Vincent Euvrard wil zijn ploeg niet volledig aanpassen aan de leider. De coach ziet net in de eigen speelstijl de beste kans om Club Brugge pijn te doen. "Hoe je Brugge verslaat? Door ons eigen spel te spelen. Met deze ploeg hebben we een identiteit en een bepaald DNA opgebouwd. Dat heeft ons al enkele sterke wedstrijden opgeleverd, zeker op Sclessin. Daar hebben we de supporters enthousiast gemaakt met een stijl die de waarden van de club koppelt aan technisch verzorgd voetbal."

De Luikse trainer verwacht een Standard met lef. "We moeten met energie, intensiteit en passie spelen. We moeten gedurfd en moedig zijn, beslissend in beide zestienmeters. Onze sterke fases en de kansen die we creëren moeten we grijpen. Daarvoor is een grote collectieve, maar ook individuele prestatie nodig. Sclessin moet zijn rol als twaalfde man opnemen, of zelfs als dertiende en veertiende man."

Geen passief Standard tegen de Brugse druk

Euvrard beseft dat elk onderdeel van zijn elftal op niveau moet presteren. "De aanvallers moeten het verschil maken door efficiënt te zijn, de verdedigers moeten bijzonder aandachtig blijven. Brugge staat in heel wat aanvallende statistieken bovenaan en heeft ook een heel goede doelman."

"Ze kunnen een hoge pressing beter dan andere ploegen omzeilen. Ze verliezen minder snel de bal, zijn nauwkeuriger in hun passing en kunnen je helemaal terugdrukken, je verstikken", was hij duidelijk op zijn persconferentie.

Vanaken, Forbs en Tresoldi in de gaten houden

Toch blijft de aanpak van Standard dezelfde. "Een van onze basisprincipes is dat we als ploeg verdedigen wanneer de tegenstander rond onze zestien meter komt. Morgen zal dat niet anders zijn. We passen ons niet aan Brugge aan: het idee blijft hetzelfde. We kennen de kwaliteiten van elke tegenstander en analyseren die, maar dat was vorig weekend tegen Lommel ook zo. Ik wil geen passief Standard zien, wel een proactieve ploeg die speelt zoals in veel andere wedstrijden."



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De coach wees ten slotte ook enkele Brugse gevaarlijke pionnen aan. "We zullen vooral spelers als Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi en Hans Vanaken goed in de gaten moeten houden. Vanaken duikt overal op het veld op en weet precies wat hun spel nodig heeft."