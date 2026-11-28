Interview De (pijnlijke) statistiek van Club Brugge tegen Standard die weinigen kennen

Standard ontvangt zondag Club Brugge op Sclessin en kan daarbij opnieuw rekenen op Andi Zeqiri. Over Casper Nielsen bestaat nog onzekerheid, nadat de Deen last kreeg aan de enkel.





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