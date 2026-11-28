Club Brugge kreeg er in de midweek goed van langs in de Champions League. Tegen Liverpool was het een maatje te klein. En dus waren er toch wel wat kritische dingen te horen over de zaak. Ook Johan Boskamp was kritisch, met daarbij toch ook een sneertje naar Hans Vanaken.

Club Brugge - Liverpool 0-3. En daarmee de voetjes opnieuw op de grond bij Club Brugge, dat toch wel een maatje te klein was voor de Engelse topclub. Ook Johan Boskamp zag het met lede ogen aan hoe blauw-zwart tegen Liverpool er toch bij momenten niet aan te pas kwam.

Club Brugge kwam er tegen Liverpool niet aan te pas volgens Johan Boskamp

"En dan deden er nog een stuk of vijf niet mee bij Liverpool. Ik was ontgoocheld in Club. Ik geloofde echt dat ze een kans maakten, maar ze hebben amper iets gecreëerd en kwamen overal te laat", aldus Johan Boskamp in zijn scherpe analyse voor Het Belang van Limburg.

"Na hun vorige wedstrijden in de Champions League had ik er meer van verwacht. Maar zo zie je nog maar eens: als Hansie niet draait, dan draait Club niet.” Hans Vanaken had inderdaad niet zijn meest weergaloze avond van de League Phase tot nu toe.

Is Johan Boskamp te streng?

Toch is het streng van Boskamp om te stellen dat Vanaken en Club Brugge er niet aan te pas kwamen. Zeker na de 0-1 speelde blauw-zwart op Jan Breydel prima mee, al waren er niet al te veel grote kansen om toch naar de 1-1 toe te schuiven en de individuele fouten deden de rest.

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Met 9 op 15 staat Club Brugge nog steeds in de subtop van het klassement en heeft het nog steeds kans op de top-24 - zelfs de top-8 is mathematisch zeker nog mogelijk. Tegen Napoli, Stuttgart en Bodo/Glimt is het dan wel zaak om nog de nodige puntjes te sprokkelen.