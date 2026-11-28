Birgit Aertgeerts is van alle markten thuis. Ze heeft al de nodige ervaring opgedaan als actrice, scenariste en presentatrice, maar ze is ook een groot voetbalfan. Zowel OH Leuven als Club Brugge hebben een plaatsje in haar hart. Maar kan ze zelf ook voetballen?

Op zoek naar een job in Man Bijt Hond, sidekick in De Ideale Wereld, op Pukkelpop als ‘Prinses Prikkelbaar’, voetbalanaliste bij de Pro-League-Nostiek, schrijfster van sketches voor De Ideale Wereld, sidekick bij MidMid Meister tijdens het EK 2024, …

Boodschap van Brandon Mechele en Hans Vanaken voor Birgit Aertgeerts

Birgit Aertgeerts is van vele markten thuis en op 25-26 jaar heeft ze dan ook al veel laten zien in haar leven. Maar kan ze ook een beetje voetballen, los van haar grote liefde dat ze heeft voor het voetbal?

Zelf speelt ze zaalvoetbal op het laagste niveau in het Leuvense, maar voor een aflevering van ‘Is’t Gelukt?’ mocht ze in de voorbereiding op het seizoen meetrainen en meespelen met Club YLA, de vrouwenploeg van Club Brugge in de Super League.

Gemiste strafschop, maar komt er ook een doelpunt?

Haar opdracht was duidelijk: scoor een doelpunt. Ze kreeg daarvoor eerst een training bij Club YLA op maandag en de dag nadien in een oefenwedstrijd een halfuur om een doelpunt te gaan proberen maken. Tussendoor kreeg ze ook nog een privéles bij levende legende Heleen Jaques.

Lees ook... Johan Boskamp is wel héél erg scherp voor Club Brugge: "Als hij niet draait ..."›

Hans Vanaken en Brandon Mechele hadden nog een boodschap voor haar. Haar teamgenoten deden er alles aan om haar te laten scoren én bovendien mocht ze ook een strafschop nemen op een bepaald moment. Rest de vraag of het dan ook effectief gelukt is om te scoren. Geniet mee: