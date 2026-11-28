Kevin De Bruyne zal zondag niet in actie komen voor Napoli. De Rode Duivel ontbreekt in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Trainer Massimiliano Allegri moet het dus zonder zijn Belgische sterkhouder stellen. De reden is inmiddels ook duidelijk: De Bruyne kampt met spiervermoeidheid.

Napoli maakte zaterdag zijn selectie bekend voor de verplaatsing naar Sassuolo. De naam van De Bruyne ontbrak op de lijst met negentien spelers. Vrijdag had de 35-jarige middenvelder al een individueel trainingsprogramma afgewerkt, waardoor er toen al twijfels ontstonden over zijn beschikbaarheid.

Napoli wil geen risico nemen met De Bruyne

Volgens Sky Sport Italia wil Napoli vooral voorkomen dat de fysieke klachten erger worden. Daarom wordt De Bruyne uit voorzorg aan de kant gehouden. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat hij met een zware blessure kampt.

De afgelopen weken waren bijzonder intensief voor de Rode Duivel. Naast zijn wedstrijden met Napoli kwam hij ook in actie voor de Belgische nationale ploeg. Dinsdag stond hij bovendien nog tegenover zijn voormalige werkgever Manchester City in de Champions League. Die opeenvolging van wedstrijden lijkt stilaan zijn tol te eisen.

Allegri krijgt er een probleem bij

De afwezigheid van De Bruyne is opnieuw een tegenvaller voor Allegri. Napoli kampt namelijk al met verschillende blessures. Onder anderen Stanislav Lobotka en Giovanni Di Lorenzo zijn niet beschikbaar. De Italiaanse trainer zal dus opnieuw moeten schuiven in zijn elftal.

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Of hij volgende week opnieuw kan aansluiten, is voorlopig niet duidelijk. Napoli speelt op 5 december tegen Lecce. De club zal hopen dat zijn Belgische spelmaker tegen dan voldoende hersteld is, want met het drukke programma in december wil Allegri zijn creatieve middenvelder uiteraard zo snel mogelijk terug.