LIVE SPEELDAG 13: Nkuba is terug!
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Ken Nkuba is terug
Deze winter is het drie jaar geleden dat Ken Nkuba Charleroi inruilde voor Genk. De Limburgers betaalden destijds bijna vier miljoen euro voor de speler uit Bergen, maar door stevige concurrentie en terugkerende fysieke problemen kon hij die investering tot dusver amper verzilveren.
Vooral blessures remden Nkuba telkens af wanneer hij opnieuw ritme leek te vinden. Ook dit seizoen bleef hij lange tijd aan de kant met knieproblemen. Zijn vorige officiële optreden dateerde zelfs van mei, toen hij tijdens de Europe Play-offs vijf minuten inviel. Over tien wedstrijden in die campagne kwam hij in totaal slechts aan zestien speelminuten.
Volledige wedstrijd bij Jong Genk
Zijn kalenderjaar 2026 verliep daardoor bijzonder moeizaam. Voor de voorbije wedstrijd had Nkuba pas één basisplaats achter zijn naam staan. Tijdens de recente interlandbreak deed hij wel al wedstrijdritme op in een oefenpartij tegen Tubize-Braine.
Vrijdagavond kreeg de voormalige Charleroi-winger vervolgens een nieuwe kans bij de U23 van Genk, in de wedstrijd tegen de RSCA Futures. Nkuba werkte de volledige negentig minuten af, ondanks een moeilijke avond voor Jong Genk.
STVV in een bijzonder truitje op bijzondere plaats
Normaal zou het duel tussen Hajduk Split en STVV donderdagavond achter gesloten deuren plaatsvinden na een straf voor Hajduk Split. Ze kregen van de UEFA uiteindelijk een uitzonderingsmaatregel en mogen zo 8000 kinderen in het stadion toelaten.
STVV in derde tenue in Split
STVV heeft dan weer 195 VIPS mee - een manier om toch wat fans mee te krijgen naar Kroatië. De Kanaries zullen voor de gelegenheid bovendien spelen in hun derde tenue, dat bordeauxkleurig is.
"De UEFA-regelgeving verplicht elk team om een derde shirt te ontwerpen dat voldoende van kleur verschilt van de twee andere shirts", zegt Bert Stas, brand manager van STVV, tegen Het Laatste Nieuws.
Winkler heeft stevige ambities met Anderlecht
Marten Winkler wil zijn sterke Europese reeks bij Anderlecht voortzetten. De Duitse flankaanvaller scoorde al twee keer op het Europese toneel en hoopt ook vanavond opnieuw zijn stempel te drukken bij paars-wit. Hij heeft vertrouwen, want de 24-jarige Duitser vond in de voorbije twee Europa League-duels van Anderlecht telkens de weg naar doel.
Toeval of niet: beide keren maakte Winkler het tweede doelpunt van paars-wit, waarmee Sporting telkens de zege veiligstelde. Na de magere start met nul op zes heeft Anderlecht zich Europees herpakt. Voor Winkler lijken die wedstrijden ook meer ruimte te bieden om zijn kwaliteiten uit te spelen.
Winkler kijkt niet naar de competitie
Zelf wil de winger geen onderscheid maken tussen de Belgische competitie en Europees voetbal. "Voor mij is het hetzelfde, of ik nu in de competitie of in Europa speel. Er is een wedstrijdplan, we volgen dat als ploeg en proberen te winnen. De competitie maakt daarbij niet uit", vertelde hij volgens Le Soir.
Toch zijn Europese affiches vaak het grootste podium voor spelers die zich internationaal willen tonen. Dat geldt ook voor Winkler, die in het verleden al werd opgeroepen voor de Duitse U18. Een plek bij Die Mannschaft lijkt nog een flinke stap, maar de Anderlecht-aanvaller steekt zijn ambitie niet weg. "Ik doe er alles aan om in aanmerking te komen voor de Duitse selectie", klinkt het.
Eden Hazard investeert in project
Eden Hazard investeert sinds enkele maanden in Opportunity Players en treedt ook op als ambassadeur van het Luikse platform. De start-up wil sporters, van amateurs tot profs, rechtstreeks in contact brengen met clubs en begeleiders.
Opportunity Players is een Luikse onderneming van voormalig handbalster Christel Cherain en coach José Riga. Via het onlineplatform kunnen sporters en specialisten uit de sportwereld elkaar vinden. De ambitie is duidelijk: Opportunity Players wil uitgroeien tot het LinkedIn van de sport. Zowel recreanten als professionele atleten kunnen er een profiel aanmaken met hun cv, prestaties en eigenschappen. Vervolgens kunnen ze in contact komen met onder meer kinesisten, voedingsdeskundigen, trainers en potentiële clubs.
Een netwerk voor amateurs en profs
Het platform moet drempels wegnemen voor wie op zoek is naar een nieuwe ploeg, trainingspartners of professionele begeleiding. Gebruikers kunnen openbare berichten plaatsen en privéberichten versturen, naar het voorbeeld van andere sociale netwerken.
Opportunity Players zag in 2024 het levenslicht en wint sindsdien aan bekendheid. Eden Hazard en Axel Witsel zijn twee bekende gezichten die het project ondersteunen. Vanuit Noord-Amerika helpt ook Laurent Ciman mee om het initiatief verder op de kaart te zetten.
Mofokeng ten voeten uit: "Mama weende, maar ..."
Mofokeng haalde de nationale ploeg van Zuid-Afrika en speelde afgelopen zomer het WK in de VS, Canada en Mexico. Tegelijk koos hij voor Union SG. “Het eerste wat ik vroeg toen ik hoorde over hun interesse, was: ‘Zit daar een Zuid-Afrikaan?’ Dat zou de integratie vergemakkelijken omdat hij onze cultuur kent", aldus Mofokeng in Het Laatste Nieuws daarover nu.
"Het antwoord was ‘ja’ (Sportief directeur Chris O’Loughlin spendeerde er een groot deel van zijn jeugd volgens de krant) en daarna was mijn keuze snel gemaakt. Mama huilde toen ik het vliegtuig nam, maar… Ik voel me hier goed. Ik ben eigenlijk best saai. Ik zeg altijd: ‘Als je me zoekt, zit ik gewoon thuis’. Uitgaan? Neen. Naar een winkelcentrum gaan? Neen. Ik ben niet zo lang geleden eens gegaan. Na een half uur vond ik het saai en ben ik terug naar huis gegaan. Ik speel Playstation, kijk films en ik slaap."
Anderlecht U17 houdt PSG in bedwang in galamatch
Terwijl de A-ploeg van RSC Anderlecht deze Europese week naar Heraklion afreist voor de Europa League-wedstrijd tegen OFI Kreta, stond ook voor een jeugdteam van paars-wit een bijzondere afspraak op de kalender. De Anderlechtse U17 ontvingen Paris Saint-Germain voor een duel met een stevig Champions League- of Youth League-gehalte.
PSG kwam naar het Lotto Park
Paris Saint-Germain geldt niet alleen bij de profs als een Europese grootmacht. De Parijse jeugdopleiding heeft, net als die van Neerpede, internationaal een sterke reputatie en levert geregeld talent af voor het hoogste niveau.
De U17 van Anderlecht kregen woensdag de kans om zich met die referentie te meten. Omdat de eerste ploeg in Griekenland vertoeft, mogen de jonge Mauves voor deze galamatch Neerpede verlaten en aantreden in het Lotto Park. De wedstrijd eindigde op een knap 2-2 gelijkspel.
Duel des capitales. Onze U17 speelde 2-2 gelijk tegen PSG. 🟣⚪️ #ANDPSG https://t.co/uhorpSs1no— RSCA Neerpede (@rscaneerpede) November 25, 2026
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Tristen Alliet stond afgelopen weekend voor zijn officiële debuut in het doel van KV Kortrijk tegen Union. De jonge keeper is nochtans pas de vierde doelman in de rangorde bij de Kerels. Marko Ilic, Patrik Gunnarsson en Ebbe De Vlaeminck, normaal de eerste drie doelmannen in de pikorde, zijn allemaal geblesseerd.
Tristen Alliet krijgt nieuwe kans bij KV Kortrijk
Daardoor kreeg de vierde keeper plots zijn kans bij de eerste ploeg. De doelman genoot zijn jeugdopleiding bij Roeselare en trok vervolgens naar Moeskroen, waar hij tot zijn zeventiende bleef. Na het faillissement van Excel Moeskroen verhuisde hij naar KV Kortrijk.
Vier jaar later volgde dus zijn eerste basisplaats bij de A-kern. Het was geen debuut in majeur, want hij ging meermaals in de fout - vooral in het uitkomen - tegen Union SG. Bij een van die blunders viel het enige doelpunt uit de wedstrijd.
Wat kan Tristen Alliet in zijn tweede wedstrijd voor Kortrijk?
Toch zal Alliet er ook volgende week 'gewoon' bij zijn onder de lat. Alle andere doelmannen zijn nog steeds buiten strijd en zullen dus niet spelen, waardoor de Kortrijkzaanse coach volgens Het Laatste Nieuws beslist is om Alliet een extra kans te geven.
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Daarmee staat de jonge doelman natuurlijk ook meteen onder druk, al liet hij tegen Union SG ook nog heel wat goede reddingen zien. Het is minstens een verhaal om op te volgen de komende weken. Kortrijk heeft dringend punten nodig.
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