LIVE SPEELDAG 13: Verrassende centrale verdediger bij Genk tegen STVV?
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Verrassende centrale verdediger bij Genk tegen STVV?
Zoals eerder toegelicht, is Matte Smets geschorst voor de Limburgse derby van morgen tussen Genk en Sint-Truiden. De jonge verdediger, die tegen RAAL een rode kaart kreeg, heeft een schorsing van één effectieve wedstrijd en één voorwaardelijke wedstrijd opgelegd gekregen. Om hem in het centrum van de verdediging te vervangen, overweegt Timmy Simons om Joris Kayembe in te zetten – een speler die bij Racing doorgaans op de linkerflank opereert.
"Met hem kun je flexibeler omgaan met positiewissels. Hij is bovendien in staat om aan de zijkant te verdedigen, wat een andere manier van drukzetten mogelijk maakt", legde de Genk-coach uit aan Het Belang van Limburg. Zou zijn profiel kunnen leiden tot een evolutie voor Kayembe die vergelijkbaar is met die van Clinton Mata?
Essevee organiseert quiz voor goede doel
"Na het succes van vorig jaar organiseert Essevee op vrijdag 11 december de tweede editie van De Warmste Quiz. Maar liefst veertig teams kunnen in de Elindus Arena strijden om de titel van slimste team van Essevee. Veertig teams van vier personen breken vanaf 18.30 uur hun hersenen over zes quizrondes. In deze algemene quiz – met uiteraard één rood-groene voetbalronde – komen de meest uiteenlopende thema’s aan bod."
"Inschrijven kost 40 euro per team, inclusief 10 euro dranktegoed. Bij je inschrijving kan je ook vooraf extra drankkaarten aankopen. De plaatsen zijn beperkt: first come, first served! De opbrengst van De Warmste Quiz gaat naar onze Essevee Foundation, het maatschappelijke hart van Essevee", klinkt het op de webstek van Zulte Waregem.
"Via onder meer G-voetbal, wandelvoetbal en Essevee Younited maken we sporten en deel uitmaken van een team toegankelijk voor mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en mogelijkheden. Daarnaast zetten we met sociale projecten en sensibiliserende campagnes ook in op inclusie en gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, welzijn en gezondheid, en ecologische duurzaamheid."
KV Kortrijk reageert na puntje tegen OH Leuven
"Het eerste halfuur was echt niet goed van onze kant. Daar hebben we geluk dat we maar één goal slikken. In de tweede helft tonen we dan wel gelukkig een ander gelaat, al is het jammer dat we in het slot nog die gelijkmaker binnenkrijgen."
"Het was een wedstrijd met verschillende gezichten, maar oké, laten we nu de komende twee weken gebruiken om verder te werken als groep", aldus Daniel Beichler. De coach van KV Kortrijk wist met zijn groep een vijfde puntje te pakken dit seizoen. De kloof met de veilige plaatsen blijft wel groot.
Jay Shoffner van OH Leuven reageert na gelijkspel tegen KV Kortrijk
"Ik ben wel teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben. Het eerste halfuur spelen we misschien wel onze beste minuten van het seizoen, maar belonen we die niet genoeg", opende Jay Shoffner van OH Leuven zijn reactie op Sporza na het gelijkspel tegen KV Kortrijk vrijdagavond in de Jupiler Pro League.
"In de tweede helft kunnen we dan niet meer het voetbal brengen van in het eerste halfuur, en geven we die twee doelpunten te makkelijk weg. Het positieve is dat we op het einde toch nog dat puntje pakken", besloot hij toch nog positief.
Zulte Waregem blikt vooruit op duel met Lommel
Zulte Waregem trekt op zaterdagavond naar Lommel voor een pittig duel in de Jupiler Pro League. In Limburg willen ze opnieuw aanknopen met de overwinning na een gelijkspel tegen Antwerp op de vorige speeldag. En dat zou wel een interessant duel kunnen gaan worden.
Bij Zulte Waregem zelf hebben ze alvast voorbeschouwd op de zaak. Met opnieuw de nodige verwijzingen ook naar FC De Kampioenen en dergelijke meer. "De rekensom zit als volgt: drie keer verloren, twee keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld." Het is al geleden uit de Challenger Pro League dat beide ploegen tegen elkaar speelden.
Ken Nkuba is terug
Deze winter is het drie jaar geleden dat Ken Nkuba Charleroi inruilde voor Genk. De Limburgers betaalden destijds bijna vier miljoen euro voor de speler uit Bergen, maar door stevige concurrentie en terugkerende fysieke problemen kon hij die investering tot dusver amper verzilveren.
Vooral blessures remden Nkuba telkens af wanneer hij opnieuw ritme leek te vinden. Ook dit seizoen bleef hij lange tijd aan de kant met knieproblemen. Zijn vorige officiële optreden dateerde zelfs van mei, toen hij tijdens de Europe Play-offs vijf minuten inviel. Over tien wedstrijden in die campagne kwam hij in totaal slechts aan zestien speelminuten.
Volledige wedstrijd bij Jong Genk
Zijn kalenderjaar 2026 verliep daardoor bijzonder moeizaam. Voor de voorbije wedstrijd had Nkuba pas één basisplaats achter zijn naam staan. Tijdens de recente interlandbreak deed hij wel al wedstrijdritme op in een oefenpartij tegen Tubize-Braine.
Vrijdagavond kreeg de voormalige Charleroi-winger vervolgens een nieuwe kans bij de U23 van Genk, in de wedstrijd tegen de RSCA Futures. Nkuba werkte de volledige negentig minuten af, ondanks een moeilijke avond voor Jong Genk.
Dennis Eckert Ayensa spreekt voor clash met Club Brugge
Dennis Ayensa, met voorsprong de beste schutter van Standard, toonde zich vastberaden op zijn persconferentie. De Iraanse spits heeft veel respect voor de tegenstander. "Club Brugge is de voorbije jaren de beste ploeg van het land geweest. Ik heb enkele van hun wedstrijden gezien: dat is indrukwekkend."
Volgens Ayensa ligt de sterkte van blauw-zwart vooral in de manier waarop het blijft doorduwen. "Wanneer ze één keer scoren, gaan ze meteen op zoek naar een tweede, een derde en meer. Ze durven overal op het veld één tegen één te spelen. Wij zullen agressief moeten zijn, druk moeten zetten en hen niet aan voetballen laten toekomen. We hebben onze beste prestatie nodig om een kans te maken, maar ik heb vertrouwen: we kunnen het."
Kleine blik naar het buitenland? Vincent Kompany keert terug naar waar het voor hem begon
Lang voor zijn doorbraak bij Manchester City droeg Vincent Kompany het shirt van Hamburger SV. De Duitse club betaalde destijds iets meer dan tien miljoen euro aan Anderlecht voor de verdediger, die twee seizoenen in Noord-Duitsland zou blijven.
Een laatste match tegen Bayern
Zijn afscheid bij HSV kreeg op 15 augustus 2008 een opvallend decor. Hamburg nam het toen op tegen... Bayern München. De bezoekers liepen via Bastian Schweinsteiger en Lukas Podolski uit tot 0-2, maar HSV vocht zich nog terug naar een 2-2-gelijkspel. Nu keert Kompany naar diezelfde plek terug, zij het in een helemaal andere rol. Als trainer van Bayern München staat hij opnieuw aan de zijlijn in het Volksparkstadion.
https://t.co/NAGRwgUY0V— ffgqqsdqzs (@backupab5) November 28, 2026
Van Bommel, Van Buyten en een jonge Müller
Ook de namen op het wedstrijdblad van toen roepen herinneringen op. Mark van Bommel stond op het middenveld bij Bayern, met Daniel Van Buyten achter hem in de defensie. Een piepjonge Thomas Müller maakte die avond eveneens zijn debuut.
Achttien jaar later beleeft Kompany dus een terugkeer met een nostalgisch tintje. Al wil de voormalige Rode Duivel de emoties niet laten primeren op de opdracht van Bayern. "Het blijft altijd een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik weet niet waarom, want ik heb er niet zo lang gespeeld. Maar de stad en de mensen laten wel een indruk na", vertelt Kompany op de website van Bayern.
Bayern mikt op drie punten
De focus ligt volgens Kompany vooral op het sportieve. "We hebben nog een extra motivatie: de drie punten pakken. We hebben momenteel onze eigen uitdagingen. Deze match is niet alleen emotioneel door mijn verhaal, maar ook door het verhaal van onze ploeg. Samen met onze supporters willen we naar Hamburg trekken en iets neerzetten waarbij we achteraf het gevoel hebben dat we alles hebben gegeven", aldus Kompany.
STVV in een bijzonder truitje op bijzondere plaats
Normaal zou het duel tussen Hajduk Split en STVV donderdagavond achter gesloten deuren plaatsvinden na een straf voor Hajduk Split. Ze kregen van de UEFA uiteindelijk een uitzonderingsmaatregel en mogen zo 8000 kinderen in het stadion toelaten.
STVV in derde tenue in Split
STVV heeft dan weer 195 VIPS mee - een manier om toch wat fans mee te krijgen naar Kroatië. De Kanaries zullen voor de gelegenheid bovendien spelen in hun derde tenue, dat bordeauxkleurig is.
"De UEFA-regelgeving verplicht elk team om een derde shirt te ontwerpen dat voldoende van kleur verschilt van de twee andere shirts", zegt Bert Stas, brand manager van STVV, tegen Het Laatste Nieuws.
Winkler heeft stevige ambities met Anderlecht
Marten Winkler wil zijn sterke Europese reeks bij Anderlecht voortzetten. De Duitse flankaanvaller scoorde al twee keer op het Europese toneel en hoopt ook vanavond opnieuw zijn stempel te drukken bij paars-wit. Hij heeft vertrouwen, want de 24-jarige Duitser vond in de voorbije twee Europa League-duels van Anderlecht telkens de weg naar doel.
Toeval of niet: beide keren maakte Winkler het tweede doelpunt van paars-wit, waarmee Sporting telkens de zege veiligstelde. Na de magere start met nul op zes heeft Anderlecht zich Europees herpakt. Voor Winkler lijken die wedstrijden ook meer ruimte te bieden om zijn kwaliteiten uit te spelen.
Winkler kijkt niet naar de competitie
Zelf wil de winger geen onderscheid maken tussen de Belgische competitie en Europees voetbal. "Voor mij is het hetzelfde, of ik nu in de competitie of in Europa speel. Er is een wedstrijdplan, we volgen dat als ploeg en proberen te winnen. De competitie maakt daarbij niet uit", vertelde hij volgens Le Soir.
Toch zijn Europese affiches vaak het grootste podium voor spelers die zich internationaal willen tonen. Dat geldt ook voor Winkler, die in het verleden al werd opgeroepen voor de Duitse U18. Een plek bij Die Mannschaft lijkt nog een flinke stap, maar de Anderlecht-aanvaller steekt zijn ambitie niet weg. "Ik doe er alles aan om in aanmerking te komen voor de Duitse selectie", klinkt het.
Eden Hazard investeert in project
Eden Hazard investeert sinds enkele maanden in Opportunity Players en treedt ook op als ambassadeur van het Luikse platform. De start-up wil sporters, van amateurs tot profs, rechtstreeks in contact brengen met clubs en begeleiders.
Opportunity Players is een Luikse onderneming van voormalig handbalster Christel Cherain en coach José Riga. Via het onlineplatform kunnen sporters en specialisten uit de sportwereld elkaar vinden. De ambitie is duidelijk: Opportunity Players wil uitgroeien tot het LinkedIn van de sport. Zowel recreanten als professionele atleten kunnen er een profiel aanmaken met hun cv, prestaties en eigenschappen. Vervolgens kunnen ze in contact komen met onder meer kinesisten, voedingsdeskundigen, trainers en potentiële clubs.
Een netwerk voor amateurs en profs
Het platform moet drempels wegnemen voor wie op zoek is naar een nieuwe ploeg, trainingspartners of professionele begeleiding. Gebruikers kunnen openbare berichten plaatsen en privéberichten versturen, naar het voorbeeld van andere sociale netwerken.
Opportunity Players zag in 2024 het levenslicht en wint sindsdien aan bekendheid. Eden Hazard en Axel Witsel zijn twee bekende gezichten die het project ondersteunen. Vanuit Noord-Amerika helpt ook Laurent Ciman mee om het initiatief verder op de kaart te zetten.
Mofokeng ten voeten uit: "Mama weende, maar ..."
Mofokeng haalde de nationale ploeg van Zuid-Afrika en speelde afgelopen zomer het WK in de VS, Canada en Mexico. Tegelijk koos hij voor Union SG. “Het eerste wat ik vroeg toen ik hoorde over hun interesse, was: ‘Zit daar een Zuid-Afrikaan?’ Dat zou de integratie vergemakkelijken omdat hij onze cultuur kent", aldus Mofokeng in Het Laatste Nieuws daarover nu.
"Het antwoord was ‘ja’ (Sportief directeur Chris O’Loughlin spendeerde er een groot deel van zijn jeugd volgens de krant) en daarna was mijn keuze snel gemaakt. Mama huilde toen ik het vliegtuig nam, maar… Ik voel me hier goed. Ik ben eigenlijk best saai. Ik zeg altijd: ‘Als je me zoekt, zit ik gewoon thuis’. Uitgaan? Neen. Naar een winkelcentrum gaan? Neen. Ik ben niet zo lang geleden eens gegaan. Na een half uur vond ik het saai en ben ik terug naar huis gegaan. Ik speel Playstation, kijk films en ik slaap."
Anderlecht U17 houdt PSG in bedwang in galamatch
Terwijl de A-ploeg van RSC Anderlecht deze Europese week naar Heraklion afreist voor de Europa League-wedstrijd tegen OFI Kreta, stond ook voor een jeugdteam van paars-wit een bijzondere afspraak op de kalender. De Anderlechtse U17 ontvingen Paris Saint-Germain voor een duel met een stevig Champions League- of Youth League-gehalte.
PSG kwam naar het Lotto Park
Paris Saint-Germain geldt niet alleen bij de profs als een Europese grootmacht. De Parijse jeugdopleiding heeft, net als die van Neerpede, internationaal een sterke reputatie en levert geregeld talent af voor het hoogste niveau.
De U17 van Anderlecht kregen woensdag de kans om zich met die referentie te meten. Omdat de eerste ploeg in Griekenland vertoeft, mogen de jonge Mauves voor deze galamatch Neerpede verlaten en aantreden in het Lotto Park. De wedstrijd eindigde op een knap 2-2 gelijkspel.
Duel des capitales. Onze U17 speelde 2-2 gelijk tegen PSG. 🟣⚪️ #ANDPSG https://t.co/uhorpSs1no— RSCA Neerpede (@rscaneerpede) November 25, 2026
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Tristen Alliet stond afgelopen weekend voor zijn officiële debuut in het doel van KV Kortrijk tegen Union. De jonge keeper is nochtans pas de vierde doelman in de rangorde bij de Kerels. Marko Ilic, Patrik Gunnarsson en Ebbe De Vlaeminck, normaal de eerste drie doelmannen in de pikorde, zijn allemaal geblesseerd.
Tristen Alliet krijgt nieuwe kans bij KV Kortrijk
Daardoor kreeg de vierde keeper plots zijn kans bij de eerste ploeg. De doelman genoot zijn jeugdopleiding bij Roeselare en trok vervolgens naar Moeskroen, waar hij tot zijn zeventiende bleef. Na het faillissement van Excel Moeskroen verhuisde hij naar KV Kortrijk.
Vier jaar later volgde dus zijn eerste basisplaats bij de A-kern. Het was geen debuut in majeur, want hij ging meermaals in de fout - vooral in het uitkomen - tegen Union SG. Bij een van die blunders viel het enige doelpunt uit de wedstrijd.
Wat kan Tristen Alliet in zijn tweede wedstrijd voor Kortrijk?
Toch zal Alliet er ook volgende week 'gewoon' bij zijn onder de lat. Alle andere doelmannen zijn nog steeds buiten strijd en zullen dus niet spelen, waardoor de Kortrijkzaanse coach volgens Het Laatste Nieuws beslist is om Alliet een extra kans te geven.
Daarmee staat de jonge doelman natuurlijk ook meteen onder druk, al liet hij tegen Union SG ook nog heel wat goede reddingen zien. Het is minstens een verhaal om op te volgen de komende weken. Kortrijk heeft dringend punten nodig.
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