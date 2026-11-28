Live. Transfernieuws 28/11
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Tegenstander Club Brugge denkt aan vergeten Rode Duivel'
Club Brugge neemt het binnenkort op tegen VfB Stuttgart in de Champions League. De Duitse club heeft daarbij een voormalige jeugdspeler van blauw-zwart op de radar. Het zou ver willen gaan om Arne Engels in huis te halen. (Lees meer)
Champions League-winnaar (42) wil van geen wijken weten
Thiago Silva denkt nog niet aan stoppen. De 42-jarige centrale verdediger, die in 2021 de Champions League won met Chelsea en jarenlang successen vierde bij PSG, heeft zijn contract bij Fluminense met één seizoen verlengd. (Lees meer)
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