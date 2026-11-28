Live. Transfernieuws 28/11: Tienersensaties in de belangstelling van vele clubs
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Plots gaat het snel: 'Arsenal troeft PSG af voor sterkhouder Club Brugge'
De laatste weken is er heel wat te doen over Nicolo Tresoldi. Maar hij is uiteraard lang niet de enige speler van Club Brugge die in de etalage staat. Wat te denken bijvoorbeeld van Carlos Forbs, voor wie de topclubs ook stilaan in de rij staan. (Lees meer)
Chelsea en Brighton kibbelen voor jong talent
Simon Escobar is uitgegroeid tot een van de meest nauwlettend gevolgde tienerverdedigers van Zuid-Amerika. Volgens informatie van TEAMtalk houden onder meer Chelsea en Brighton de 17-jarige Argentijnse linksback in de gaten. Het talent van Vélez Sarsfield, dat ook op een meer aanvallende positie uit de voeten kan, is opgevallen met zijn sterke prestaties.
Zo heeft hij al speeltijd gekregen op het hoogste niveau in Argentinië en maakte hij indruk in het nationale elftal onder 17 jaar. Eerder dit jaar werd Escobar al in verband gebracht met de twee Premier League-clubs, en die belangstelling is gebleven nadat hij indruk maakte tijdens het WK voor spelers onder 17 jaar.
'Tegenstander Club Brugge denkt aan vergeten Rode Duivel'
Club Brugge neemt het binnenkort op tegen VfB Stuttgart in de Champions League. De Duitse club heeft daarbij een voormalige jeugdspeler van blauw-zwart op de radar. Het zou ver willen gaan om Arne Engels in huis te halen. (Lees meer)
'Duits tienertalent in belangstelling van minstens vier topclubs'
Liverpool, Brighton, Bayern München en Barcelona zouden allemaal belangstelling hebben getoond in de tiener-sensatie Wael Mohya. Hij zal komende zomer naar verwachting zeer gewild zijn. De 17-jarige is dit seizoen een lichtpuntje in een worstelend Borussia Mönchengladbach.
Mocht Gladbach degraderen – wat er op dit moment wel naar uitziet – dan kan de club gedwongen worden om hun sterspeler te verkopen. Dat weet alvast TalkSport te melden. Mohya zelf is al op de geruchten ingegaan; hij benadrukt dat hij zich simpelweg wil concentreren op zijn spel. Tot dusver is er dus nog geen sprake van een transfer, maar met al die topteams achter hem aan ...
Karel Geraerts heeft handtekening gezet
Zoals al enkele dagen werd aangekondigd, heeft Karel Geraerts inderdaad een contract voor twee jaar ondertekend bij Ordabasy, dat onlangs tot kampioen van Kazachstan werd gekroond. Over zes maanden zal Karel Geraerts (clubloos sinds het einde van zijn avontuur bij Stade de Reims, dat hij niet naar de Ligue 1 wist te loodsen) dus proberen om de club naar de competitiefase van de Champions League te loodsen.
Dit seizoen verloor Ordabasy in de voorronde van de Conference League van de Georgische club Torpedo Kutaisi. De carrière van Karel Geraerts neemt dus een even verre als onverwachte wending.
Champions League-winnaar (42) wil van geen wijken weten
Thiago Silva denkt nog niet aan stoppen. De 42-jarige centrale verdediger, die in 2021 de Champions League won met Chelsea en jarenlang successen vierde bij PSG, heeft zijn contract bij Fluminense met één seizoen verlengd. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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