Cercle Brugge blijft uitstekend op dreef in de Jupiler Pro League. Groen-zwart won zaterdagavond met 3-1 van KV Mechelen en boekte daarmee zijn vierde opeenvolgende overwinning. Eén speler eiste alle aandacht op: Steve Ngoura. De Franse aanvaller scoorde drie keer en bezorgde zijn ploeg eigenhandig de drie punten.

De wedstrijd begon bijzonder spectaculair. Al na drie minuten opende Ngoura de score na een ingestudeerde hoekschop. Lang kon Cercle niet genieten van die voorsprong, want amper zes minuten later bracht Myron van Brederode de bezoekers alweer langszij. De Nederlander kreeg voldoende ruimte en werkte beheerst af.

Ngoura bezorgt Cercle opnieuw de voorsprong

Cercle bleef na de gelijkmaker de gevaarlijkste ploeg. Nacho Miras moest stevig ingrijpen op een schot van Luke Le Roux en stond even later ook goed opgesteld bij een poging van Royer Caicedo. KV Mechelen had het moeilijk om onder de druk van de thuisploeg uit te voetballen.

In de 34e minuut was het opnieuw raak voor Ngoura. Dante Vanzeir kreeg ruimte aan de rechterkant en bracht de bal voor doel, waar de Franse spits met het hoofd zijn tweede van de avond maakte. Cercle ging met een 2-1-voorsprong rusten, maar had voor de pauze zelfs nog mogelijkheden om verder uit te lopen.

KV Mechelen laat gelijkmaker liggen

Na de rust probeerde KV Mechelen het tij te keren. Malcolm Lohunanu-Mbasi kon uithalen na een knappe actie, maar doelman Gäetan Coucke liet zich niet verrassen. De beste mogelijkheid was voor Koudou, die na een slimme pass van Van Meirvenne alleen voor Coucke verscheen. De doelman hield Cercle met een knappe voetreflex overeind.

Die redding bleek bijzonder belangrijk. Een kwartier voor het einde kreeg Ngoura opnieuw ruimte achter de Mechelse verdediging. De spits omspeelde Miras en werkte zijn derde doelpunt van de avond binnen. Daarmee lag de wedstrijd definitief in een beslissende plooi.



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Ngoura kreeg in de slotfase een applausvervanging en werd door het Brugse publiek uitbundig toegejuicht. Invaller Luc Marijnissen kreeg bij KVM nog rood na twee keer geel. Cercle zet zijn sterke reeks voort, terwijl KV Mechelen na een moeilijke avond met lege handen achterblijft.