Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Ligue 1. De Franse topclub versloeg Lorient met 2-0 en kon daarbij rekenen op Mika Godts. De Rode Duivel leverde een knappe assist af en speelde een belangrijke rol in de zege. In Spanje beleefde Real Madrid dan weer een bijzonder teleurstellende avond.

PSG nam vanaf het begin het initiatief en kreeg verschillende kansen. Na 32 minuten brak Senny Mayulu de ban met een knap schot. Lorient probeerde weerstand te bieden, maar moest vooral verdedigen. Godts zorgde ondertussen geregeld voor gevaar vanaf de linkerflank.

Godts maakt indruk met knappe actie

In de 67e minuut liet Godts zijn kwaliteiten nog eens zien. De Belg zette een sterke individuele actie op, dribbelde verschillende tegenstanders voorbij en bediende vervolgens Ousmane Dembélé. Die haalde meteen uit en verdubbelde de voorsprong.

Het doelpunt betekende meteen de beslissing. PSG gaf de overwinning niet meer uit handen en bleef zo stevig op koers in de Franse titelstrijd. Voor Godts was het opnieuw een geslaagde avond.

Real Madrid gaat verrassend onderuit

In Spanje liep het ondertussen helemaal verkeerd voor Real Madrid. De ploeg van José Mourinho verloor in eigen huis met 1-2 van Deportivo Alavés. Toni Martínez profiteerde in de eerste helft van een defensieve fout en bracht de bezoekers op voorsprong. Na de pauze verdubbelde Ángel Pérez de score.



Kylian Mbappé bracht Real Madrid opnieuw in de wedstrijd, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. In de slotfase werd Jude Bellingham zelfs uitgesloten na een tweede gele kaart. De Koninklijke zakt daardoor naar de derde plaats in La Liga. Terwijl PSG en Godts tevreden kunnen terugblikken op hun zaterdagavond, blijven bij Real Madrid vooral de zorgen achter.