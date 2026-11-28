Jong KAA Gent heeft zaterdagmiddag een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden in de Challenger Pro League. De jonge Buffalo's gingen met maar liefst 7-0 onderuit tegen Patro Eisden. Na afloop was Gyano Vanderdonck bijzonder kritisch voor zijn eigen ploeg. Volgens hem was niet alleen het resultaat dramatisch, maar vooral de mentaliteit.

Patro stond bij de rust al met 3-0 voor en liep na de pauze nog verder uit. Middenvelder Vanderdonck wees achteraf op de slechte staat van het terrein, maar wilde zich daar absoluut niet achter verschuilen. "Eerlijk gezegd was het niet verantwoord om te spelen, dus misschien had de match vandaag beter niet kunnen doorgaan."

Vanderdonck spaart eigen ploeg niet

Toch legde de Gentse speler de verantwoordelijkheid volledig bij zichzelf en zijn ploegmaats. "Ik wil dat zeker niet als excuus inroepen. Als team hebben we een afschuwelijke prestatie afgeleverd en moeten we naar onszelf kijken. Het was gewoon dramatisch", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Vooral de instelling van Jong Gent zat Vanderdonck bijzonder hoog. "Er was vooral een gebrek aan mentaliteit en daar begint alles mee. Als dat niet goed zit, kun je geen kansen bij elkaar voetballen, laat staan scoren." De jonge Buffalo's slaagden er voor de rust nauwelijks in om gevaarlijk te worden.

De zware nederlaag komt bijzonder hard aan bij de Gentse beloften. Vanderdonck vindt dat slechte wedstrijden kunnen gebeuren, maar dat er op het vlak van inzet geen excuses mogen bestaan. "Het is een resultaat dat vooral door onze mentaliteit tot stand is gekomen en dat kan echt niet door de beugel."



De boodschap van de middenvelder was dan ook bijzonder duidelijk. "Een slechte prestatie kan gebeuren, maar de mentaliteit is de basis. Als dat niet aanwezig is, heb je een groot probleem. We moeten ons dan ook echt zorgen maken." Jong Gent zal na deze pijnlijke afstraffing snel een reactie moeten tonen.