Ronny Deila heeft opnieuw een trainersjob beet. De Noor gaat aan de slag bij Sparta Praag, waar hij de opvolger wordt van Brian Priske. Die werd onlangs ontslagen na een tegenvallende competitiestart. Voor Deila betekent het een nieuwe uitdaging in een competitie waarin hij nog niet eerder actief was.

De 50-jarige trainer is in België uiteraard geen onbekende. Hij was eerst aan de slag bij Standard, waar hij de Luikenaars opnieuw naar de top van het Belgische voetbal probeerde te brengen. Vervolgens trok hij naar Club Brugge, waarmee hij in 2024 kampioen van België werd.

Deila tekent contract voor meerdere jaren

Na zijn vertrek bij Club Brugge in maart 2024 volgden minder succesvolle avonturen bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten en Atlanta United in de Verenigde Staten. Begin 2026 trok hij naar Maccabi Tel Aviv, maar daar vertrok hij in mei om persoonlijke redenen.

Bij Sparta krijgt Deila meteen een stevige opdracht. De club staat met 24 punten uit vijftien wedstrijden op de vierde plaats en kijkt al tegen een achterstand van dertien punten aan op leider Slavia Praag. De tegenvallende resultaten kostten Priske uiteindelijk zijn job.

Deila brengt ook een vertrouwde medewerker mee naar Tsjechië. Kenneth Dokken wordt zijn assistent, nadat de twee eerder al samenwerkten bij Maccabi Tel Aviv. De Noor heeft een contract voor meerdere jaren ondertekend en neemt zondag tegen Zlin voor het eerst plaats op de bank.



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Ook sportief directeur moest vertrekken

Deila komt bovendien terecht bij een club in volle verandering. Niet alleen Priske moest vertrekken, ook sportief directeur Tomas Rosicky beëindigde zijn samenwerking met Sparta. De voormalige middenvelder van Arsenal en Borussia Dortmund was acht jaar verantwoordelijk voor het sportieve beleid. De nieuwe trainer krijgt dus meteen de taak om een ploeg én een club in woelig water opnieuw richting te geven.