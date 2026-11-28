Koen Casteels is al aan zijn derde seizoen bij Al-Qadsiah bezig. De Belgische doelman blijft er indruk maken met sterke prestaties.

Met Thibaut Courtois, wanneer hij beschikbaar is, en jonge doelmannen als Senne Lammens, Mike Penders en Maarten Vandevoordt zit België nog altijd ruim in zijn keepers. Daardoor zijn Matz Sels en Koen Casteels, jarenlang de doublures van Courtois bij de Rode Duivels, wat meer naar de achtergrond verdwenen.

Terwijl Sels nog wekelijks in de Premier League te zien is, speelt Casteels al een tijdje in Saudi-Arabië. Zijn prestaties bij Al-Qadsiah blijven daar nochtans niet onopgemerkt.

Casteels uitgeroepen tot doelman van de maand

De 34-jarige Belg is verkozen tot doelman van de maand in de Saudi Pro League. Casteels kreeg onlangs ook de aanvoerdersband bij Al-Qadsiah, de ploeg die momenteel verrassend aan de leiding staat.

Al-Qadsiah houdt daarbij gevestigde waarden als Al-Hilal, Al-Nassr en Al-Ittihad achter zich. De voormalige doelman van Wolfsburg leverde daar een stevige bijdrage aan: in drie van zijn laatste vier competitiewedstrijden hield hij de nul.

Met gemiddeld meer dan één clean sheet per twee wedstrijden onderstreept Casteels zijn betrouwbaarheid. Een mogelijke titelstrijd lijkt zo steeds realistischer voor zijn club.





Ook Reijnders valt in de prijzen

Niet alleen Casteels kreeg een maandprijs. Tijjani Reijnders, ploegmaat bij Al-Qadsiah, werd uitgeroepen tot speler van de maand. De middenvelder kwam voor 61 miljoen euro over van Manchester City en heeft meteen zijn draai gevonden.

Reijnders zit na zestien wedstrijden al aan elf doelpunten en vijf assists. Samen met een uitstekende Casteels vormt hij een van de gezichten van de verrassende koploper.