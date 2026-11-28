In de Challenger Pro League stonden om 16 uur al twee pittige duels op het programma. Patro Eisden Maasmechelen heeft daarin de voorslaghamer bovengehaald. Ook Club NXT wist dan weer de punten thuis te houden tegen Lierse, dat ook stilaan in de hoek zit waar de klappen vallen.

Patro Eisden Maasmechelen - KAA Gent Beloften 7-0

Patro Eisden Maasmechelen is de laatste maand aan een revival bezig. Na een moeizaam begin qua punten werd Stijnen Stijnen als T1 vervangen door Ferrera. En sindsdien gaat het plots heel wat beter met de Limburgers.

Ook tegen KAA Gent lieten ze weer van zich horen. En de manier waarop mocht er ook wel zijn. Met weergaloos voetbal konden ze liefst zeven keer scoren, om op die manier de Buffalo's met het schaamrood op de wangen terug naar huis te sturen.

Delpupo had zijn ploeg met twee doelpunten in de eerste helft op weg gezet naar de overwinning, dankzij Lahssaini werd het zelfs nog 3-0 bij de koffie. Meteen na rust kon Takaoka elke twijfel helemaal wegnemen: een revival van de bezoekers ging er niet meer komen.

Integendeel: via nog eens Takaoka, een strafschop omgezet door Kis en een late treffer van Penin werd het zelfs nog 7-0. De Limburgers doen zo opnieuw een prima zaak in het klassement en blijven stevig in de top-5 staan, goed met oog op de play-offs.

Club NXT - Lierse 2-1

Lees ook... Club Brugge mag dromen na Europese stunt, maar uitblinker waarschuwt: "We zijn geen zinkend schip"›

Club NXT heeft dan weer in eigen huis gewonnen van Lierse met 2-1. Amengai bracht zijn team meteen op voorsprong. Even was er nog Lierse dat gelijk kwam via Stanic, maar na een owngoal was het 2-1 bij de koffie en dat werd ook de eindstand. Lierse doet zo andermaal een slechte zaak in het klassement en ziet Club NXT over zich heen springen.