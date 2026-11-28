PSV Eindhoven wil in januari proberen om Ardon Jashari weg te halen bij AC Milan. De Nederlandse topclub ziet in de Zwitserse middenvelder een prioriteit en denkt aan een huurdeal met aankoopoptie. Een vertrek tijdens de wintermercato is nog niet rond, maar de piste wordt steeds concreter.

De Eindhovenaren hebben volgens Sky Sports intussen al contact opgenomen met de entourage van de 24-jarige international om te informeren naar zijn contractuele situatie. Ook voor Jashari zou een nieuwe uitdaging een interessante optie kunnen zijn. Een vertrek in januari ligt nog niet vast, maar wordt steeds nadrukkelijker overwogen.

Beperkte speeltijd bij AC Milan

Jashari maakte in de zomer van 2025 voor een transfersom van naar verluidt 36 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar AC Milan. In België had hij indruk gemaakt met zijn sterke prestaties op het middenveld en werd hij zelfs bekroond met de Gouden Schoen.

In Milaan verliep zijn aanpassing minder vlot. Een blessure gooide eerder al roet in het eten en ook dit seizoen moet hij geregeld tevreden zijn met een invalbeurt. In de Serie A kwam hij tot dusver aan tien wedstrijden, waarvan slechts drie als basisspeler.

PSV ziet een opportuniteit

Toch blijft Jashari een interessante naam voor PSV. De Zwitser liet de voorbije dagen nog zien wat hij kan: tegen Frosinone pikte hij zijn eerste competitiegoal van het seizoen mee in een ruime 5-1-zege. Ook in de Europa League kreeg hij al speelminuten.



PSV hoopt hem met een huurconstructie en aankoopoptie naar Eindhoven te halen. De Nederlandse club is echter niet alleen: ook andere ploegen volgen zijn situatie bij Milan.