Rudi Garcia, de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, staat mogelijk voor een terugkeer als trainer. Stade Rennais denkt aan de Fransman als opvolger van Franck Haise.

Enkele maanden na zijn vertrek bij de Belgische nationale ploeg kan Rudi Garcia opnieuw aan de slag in de Ligue 1. Volgens Foot Mercato heeft Stade Rennais interesse in de Franse coach. Garcia leidde de Rode Duivels nog naar de kwartfinales van het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Rennes zoekt opvolger voor Franck Haise

Rennes moet op zoek naar een nieuwe trainer nadat het vertrek van Franck Haise bekend raakte. Garcia behoort tot de namen die op tafel liggen, al zou niet iedereen binnen de sportieve leiding overtuigd zijn van zijn profiel.

Met zijn 62 jaar kent Garcia de Franse hoogste afdeling door en door. Hij werd in 2011 kampioen van Frankrijk met Lille en stond in eigen land ook aan het roer bij Olympique Marseille en Olympique Lyon. Daarnaast deed hij buitenlandse ervaring op tijdens passages bij AS Roma en Napoli.

Ook Portugese trainers op de radar

Rennes bekijkt intussen meerdere opties. Zo zouden er al eerste contacten zijn geweest met de entourage van Rui Borges. De Portugees zit zonder club sinds zijn ontslag bij Sporting clube de Portugal begin november en zou openstaan voor een avontuur in Frankrijk.

Volgens het Franse medium werd ook Bruno Lage aangeboden bij de clubleiding van Rennes. De voormalige coach van onder meer Benfica en Wolverhampton is momenteel aan de slag bij Al Diriyah.





Voorlopig neemt Sébastien Tambouret, de trainer van de beloftenploeg, de ploeg tijdelijk onder zijn hoede. Hij zit zondag op de bank tijdens de verplaatsing naar Toulouse. Na die wedstrijd kan Rennes mogelijk sneller werk maken van de zoektocht naar een definitieve opvolger.