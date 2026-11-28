Standard boekt vooruitgang op papier, maar achter de schermen dreigt een financieel kaartenhuisje in te storten, schrijft HLN. De Luikenaars blijven afhankelijk van Amerikaanse geldschieters om hun rekeningen te betalen. En als daar iets misloopt, kan dat bijzonder zware gevolgen hebben.

Het verlies van Standard daalde in het boekjaar 2025-2026 van 13,3 naar 9,3 miljoen euro. Eigenaar Giacomo Angelini voerde een besparingsronde door en de club beschikt over een meerwaardegevoelige spelerskern. Toch blijft de financiële situatie bijzonder precair, aldus HLN.

Amerikaanse geldkraan is cruciaal

Het eigen vermogen zakte van 900.000 euro naar liefst 8,4 miljoen euro in het rood. Dat is zorgwekkend, want clubs moeten tegen 2027 opnieuw een positief eigen vermogen hebben. Anders dreigen sportieve sancties, waaronder een puntenaftrek.

Bovendien leende Standard vorig seizoen 9,8 miljoen euro van de holding van Angelini. Die kan daarvoor terugvallen op een kredietlijn van maximaal 20 miljoen euro bij het Amerikaanse A-CAP. Dat bedrijf was eerder betrokken bij de overname van de club na het faillissement van 777 Partners.

Maar ook A-CAP staat onder druk. Een rechter in South Carolina onderzoekt de financiële situatie van verzekeraar Atlantic Coast Life, die gelinkt is aan het Amerikaanse bedrijf. Als die onder curatele wordt geplaatst, dreigt de kredietlijn weg te vallen. Standard zou dan plots zonder een belangrijke financiële levenslijn komen te zitten.

Oude bekende ruikt mogelijk zijn kans

Angelini zoekt intussen al langer naar nieuwe investeerders, maar heeft die nog niet gevonden. Tegen juni 2027 moet er een oplossing zijn. In die onzekere context duikt Luciano D’Onofrio opnieuw op bij Standard. De voormalige sterke man van de Rouches kocht vorig jaar een symbolisch belang van amper 0,001 procent in de club.



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Dat kleine aandeel geeft hem nauwelijks inspraak, maar D’Onofrio zou wel op zoek zijn naar een nieuw voetbalproject. Hij sprak eerder al met Angelini over een mogelijke samenwerking. Toen kwam daar niets uit, maar als de Amerikaanse financiering wegvalt, zou de situatie weleens kunnen veranderen.