Club Brugge neemt het binnenkort op tegen VfB Stuttgart in de Champions League. De Duitse club heeft daarbij een voormalige jeugdspeler van blauw-zwart op de radar. Het zou ver willen gaan om Arne Engels in huis te halen.

Met Deniz Undav, Ameen Al-Dakhil en Bilal El Khannouss lopen er al enkele bekende namen rond bij VfB Stuttgart. De Duitse clubleiding wil die Belgische connectie mogelijk nog verder uitbreiden. Volgens Bild staat Arne Engels op de lijst van Stuttgart voor de wintermercato.

De middenvelder geldt als een mogelijke opvolger van Angelo Stiller. Stuttgart houdt rekening met een vertrek van de Duitser, voor wie komende zomer de laatste kans biedt om nog een stevige transfersom te ontvangen, een jaar voor het aflopen van zijn contract.

West Ham zal niet snel willen meewerken

Engels zou in Stuttgart geleidelijk kunnen wennen en op termijn de overgang na Stiller kunnen opvangen. Een transfer lijkt voorlopig echter weinig waarschijnlijk. West Ham United betaalde afgelopen zomer immers meer dan 25 miljoen euro voor de voormalige Rode Duivel.

De Londenaren zien hem als een belangrijke pion in hun ambitie om opnieuw naar de Premier League te promoveren. Stuttgart bekijkt daarom ook andere pistes. En ook daarbij zouden er wel eens bekende namen kunnen worden genoemd.



Opvallend: twee alternatieven spelen momenteel in The Championship. Caspar Jander van Southampton en Aidan Morris van Middlesbrough zouden eveneens op het verlanglijstje van de Duitse club staan. Maar ook spelers uit onze competitie worden bekeken.