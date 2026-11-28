Bayern München blijft op zoek naar een overwinning. De Duitse recordkampioen kwam zaterdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Hamburger SV en slaagde er zo voor de derde wedstrijd op rij niet in om te winnen. Trainer Vincent Kompany ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft, maar weigert het vertrouwen te verliezen. Volgens de Belg zijn er ondanks de tegenvallende resultaten nog voldoende redenen om positief naar de toekomst te kijken.

Na het gelijkspel tegen FC Köln en de Champions League-nederlaag tegen Lille hoopte Bayern opnieuw aan te knopen met de drie punten. Tegen Hamburger SV lukte dat echter niet. Kompany beseft dat de druk daardoor alleen maar toeneemt. Toch wilde hij na afloop niet uitsluitend naar het resultaat kijken. Op de officiële clubwebsite benadrukte hij dat zijn spelers ook positieve zaken hebben laten zien.

Kompany steekt jonge spelers hart onder de riem

"Er is heel wat gebeurd tijdens deze wedstrijd", begon Kompany zijn analyse. De voormalige Rode Duivel was vooral tevreden over de manier waarop enkele minder ervaren spelers zich hadden getoond. "Wat onze jonge spelers hebben laten zien, is echt bewonderenswaardig. Zo'n prestatie leveren tegen HSV, ook Sacha Boey, die dit seizoen weinig gespeeld heeft, en de manier waarop hij verdedigde."

Vooral de mentaliteit van zijn ploeg geeft Kompany hoop. Toch wil hij de situatie niet mooier voorstellen dan ze is. "Voor ons is het een kwestie van mentaliteit. We kunnen vandaag niet te positief zijn, omdat het resultaat er niet is", gaf hij toe. De trainer vindt wel dat Bayern uit zulke wedstrijden lessen kan trekken. "Als je ervaring hebt in deze sport, weet je dat je iets uit deze wedstrijd kunt meenemen. En dat is wat we willen doen."

Kompany gelooft rotsvast in ommekeer

De Belgische trainer heeft er alle vertrouwen in dat de resultaten binnenkort opnieuw zullen volgen. "Op een bepaald moment zal het keren en zullen we opnieuw wedstrijden beginnen te winnen", verzekerde hij. Kompany beseft dat zijn spelers momenteel door een lastige periode moeten, maar ziet daarin ook een kans om als ploeg sterker te worden. Volgens hem is het nu vooral belangrijk om de onderlinge samenhang te bewaren.

"Momenteel zitten we in een fase waarin we moeten vechten en samenblijven, samen met onze supporters. We voelen dat we nog sterker uit deze periode kunnen komen", besloot Kompany. De trainer blijft zijn spelers dus nadrukkelijk steunen, ondanks de teleurstellende reeks.





Bij Bayern zullen de supporters vooral hopen dat die positieve ingesteldheid snel opnieuw overwinningen oplevert. Want hoe langer de Duitse topclub zonder zege blijft, hoe groter de druk op Kompany en zijn spelers zal worden.