Zulte Waregem heeft zaterdagavond drie belangrijke punten gepakt in de Jupiler Pro League. Essevee won met 0-1 op het veld van Lommel en maakte zo een einde aan zijn slechte reeks. De bezoekers hadden het vooral in de tweede helft bijzonder moeilijk, maar konden rekenen op een uitstekende doelman.

Voor beide ploegen stond er heel wat op het spel. Lommel en Zulte Waregem stonden dicht bij elkaar in het klassement en konden de punten goed gebruiken. De eerste helft leverde echter weinig spektakel op. De thuisploeg had het meeste initiatief, maar slaagde er nauwelijks in om grote kansen af te dwingen.

Ementa slaat meteen na rust toe

Na de pauze kwam er eindelijk leven in de wedstrijd. Al in de 48e minuut profiteerde Anosike Ementa van een rommelige situatie na een hoekschop. De spits kreeg de bal opnieuw voor zijn voeten en werkte van dichtbij voorbij doelman Pieklak. Zulte Waregem stond plots op voorsprong.

Lommel moest reageren en voerde de druk geleidelijk op. Vooral in het laatste halfuur kwamen de Limburgers nadrukkelijker opzetten. Nicolas Rommens probeerde het met een geplaatst schot, maar doelman Gabriël pakte uit met een knappe redding. Even later hield hij ook Schoofs met een uitstekende reflex van de gelijkmaker.

VAR bezorgt Lommel nog een enorme domper

In de 81e minuut leek Lommel dan toch loon naar werken te krijgen. Gabriël kon een afstandsschot van Djordje Gordic niet voldoende wegwerken, waarna invaller Tom Reyners de rebound hard tegen de netten trapte. Het thuispubliek vierde de gelijkmaker, maar de VAR had slecht nieuws.



Reyners bleek bij het oorspronkelijke schot buitenspel te staan, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Een bijzonder zure beslissing voor Lommel, dat in de slotfase alles op alles had gezet. Zulte Waregem hield uiteindelijk stand en boekte een broodnodige overwinning. Essevee komt zo op vijftien punten, terwijl Lommel op zestien punten blijft steken.