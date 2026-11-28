Het seizoen zit erop voor Lionel Messi en Inter Miami. De titelverdediger is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de MLS-play-offs. Columbus Crew won ook de terugwedstrijd, waardoor de uitschakeling voor de ploeg van Messi een feit is.

Inter Miami moest na de 0-3-nederlaag uit de heenwedstrijd een mirakel verrichten. Dat kwam er niet. De terugwedstrijd bleef lange tijd doelpuntloos, tot Santiago Rodríguez in de 92ste minuut toesloeg na een assist van Anass Zaroury.

Messi kreeg voor rust een goede mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar mikte naast. Na de pauze leek Casemiro op aangeven van de Argentijn alsnog te scoren, maar zijn kopbal werd wegens buitenspel afgekeurd.

Ook Germán Berterame liet nog een uitgelezen kans liggen. De aanvaller kopte van dichtbij over, waardoor Inter Miami niet meer aan een remontada kon beginnen. In de slotfase maakte Columbus het verschil alsnog.

Voor Messi is het een bijzonder ontgoochelende afsluiter van een sterk persoonlijk seizoen. De 39-jarige Argentijn was in de reguliere competitie goed voor liefst 26 doelpunten en zeventien assists, maar kon die cijfers niet doortrekken naar de play-offs.



De uitschakeling is ook voor Inter Miami een flinke klap. De club won vorig seizoen nog de MLS Cup en droomde ervan om die titel te verlengen. In plaats daarvan zit het Amerikaanse avontuur er al na twee wedstrijden in de play-offs op.