Nathan Ngoy heeft zaterdagavond voor een van de mooiste assists van het Franse voetbalseizoen gezorgd. De Belgische verdediger van Lille pakte tegen Le Mans uit met een heerlijke ingeving, maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg met 2-1 verloor.

Bij de gelijkmaker van Lille in de 61ste minuut liet Ngoy zijn klasse zien. De 23-jarige verdediger lepelde de bal met een bijzonder knappe pass over de verdediging, waarna Ayase Ueda met het hoofd fraai over de doelman kon lobben.

De Franse media waren onder de indruk van de ingeving van Ngoy. De verdediger, die deze zomer nog indruk maakte met zijn prestaties, bewees daarmee dat hij ook voetballend een belangrijke troef kan zijn voor Lille.

Steeds belangrijkere rol bij Lille

De avond eindigde wel in mineur voor Lille. Le Mans had vlak voor de rust de score geopend via Louis Mafouta, waarna Ueda op aangeven van Ngoy voor de gelijkmaker zorgde.

Twee minuten voor het einde bezorgde Antoine Rabillard de thuisploeg alsnog de overwinning. Voor Lille was dat een stevige tegenvaller, zeker na de indrukwekkende 2-1-zege tegen Bayern München eerder deze week.

De ploeg liet zo een uitgelezen kans liggen om verder op te schuiven in de Ligue 1. Ngoy kan ondanks de nederlaag wel terugblikken op een bijzonder fraai persoonlijk moment.



