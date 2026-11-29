Arsenal en Manchester City hebben zondagavond voor een bijzonder bewogen topper gezorgd. Beide titelkandidaten hielden elkaar op een 2-2-gelijkspel, maar na afloop ging het vooral over de arbitrage. Manchester City voelde zich meerdere keren benadeeld door beslissingen van de scheidsrechter en de VAR.

Vooral Jérémy Doku stond in de eerste helft centraal in een omstreden fase. De Rode Duivel werd door Jurriën Timber vastgegrepen en ging naar de grond. Doku maakte meteen duidelijk dat de Nederlander aan zijn haren had getrokken. De VAR onderzocht het incident, maar vond onvoldoende bewijs voor een rode kaart.

Doku opnieuw aan zijn haren getrokken

Op de herhalingen was niet helemaal duidelijk of Timber het shirt, de haren of allebei vastgreep. Maar na de rust gebeurde iets soortgelijks. Ditmaal was het Bruno Guimarães die tijdens een duel naar de vlechten van Doku greep.

Premier league is corrupt 😂 Bruno g pulled doku hair again and no yellow or red card? #ARSMCI https://t.co/rBE9AnEDCj — (Fan) Hater Quarter (@TheHateQuarter) November 29, 2026

De beelden waren deze keer duidelijker, maar opnieuw volgde geen bestraffing. Dat was des te opmerkelijker omdat Guimarães al een gele kaart had gekregen. Ook analist Gary Neville begreep niets van de actie. Veel duidelijker wordt een kaart dan ook niet.

Gelijkmaker Arsenal zorgt voor nieuwe controverse

Sportief kregen de toeschouwers eveneens spektakel voorgeschoteld. Erling Haaland bracht City op voorsprong, maar Kai Havertz maakte gelijk. Na de pauze zette Enzo Fernández de bezoekers opnieuw op voorsprong.



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In de 83e minuut maakte Timber er 2-2 van na een hoekschop. City-doelman Gianluigi Donnarumma ging neer na contact met Gabriel Magalhães en claimde een overtreding. Bovendien werd onderzocht of Timber de bal met zijn arm had geraakt.

De VAR vond uiteindelijk onvoldoende reden om het doelpunt af te keuren. Volgens de beoordeling raakte de bal de heup van Timber en was er geen strafbaar contact met Donnarumma. Opnieuw een beslissing waar maar weinig begrip voor kon volgen.

Manchester City krijgt geen strafschop in slotseconden

Maar het grootste discussiepunt moest nog komen. Josko Gvardiol kopte na een hoekschop richting doel, maar zag zijn poging geblokkeerd worden door de armen van Viktor Gyökeres. De

De VAR bekeek de fase uitvoerig, maar oordeelde dat de Zweed zijn armen in een natuurlijke positie hield en zich schrap zette voor contact. Geen strafschop dus, tot grote woede van Manchester City.

🚨VAR SAYS VIKTOR GYOKERES ARMS ARE IN A NATURAL POSITION HERE… THAT IS AN ABSOLUTELY HUGE DECISION IN THE PREMIER LEAGUE TITLE RACE https://t.co/dKIBQUizjN — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 29, 2026

Ook de analisten van Sky Sports reageerden bijzonder kritisch. Onder meer Micah Richards en Gary Neville vonden dat City een strafschop had moeten krijgen.

Trainer Enzo Maresca moest na het laatste fluitsignaal zelfs tussenbeide komen om zijn spelers bij de arbitrage weg te houden. Arsenal blijft dankzij het gelijkspel zes punten voor op Manchester City, maar vooral de opeenstapeling van omstreden beslissingen zal nog lang nazinderen.