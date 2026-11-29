De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk eindigde zondagmiddag op een spectaculaire 3-3, maar achteraf ging het niet alleen over de zes doelpunten. Vooral een bijzonder discutabele VAR-beslissing vlak na de rust zorgde voor heel wat frustratie. STVV kon het dan ook niet laten om na afloop een duidelijke sneer uit te delen op sociale media.

De Kanaries plaatsten op X een foto met de eindstand en de veelzeggende boodschap: "OverVARdiend punt". Een knipoog naar het zwaarbevochten gelijkspel, maar vooral ook een verwijzing naar de videoref, die eerder in de wedstrijd een belangrijke rol had gespeeld.

Minimaal contact kost STVV tweede doelpunt

STVV stond bij de rust verdiend 1-0 voor en leek meteen na de pauze zijn voorsprong te verdubbelen. Shogo Taniguchi werkte de bal na een hoekschop binnen, maar de VAR ontdekte een mogelijk foutje van Samed Bazdar op Genk-verdediger Josué Kongolo.

🤔 | Het tweede doelpunt van STVV wordt afgekeurd voor een fout van Samed Baždar. Terecht? 🔎👀 #STVGNK Bekijk alle wedstrijden van vandaag GRATIS in de DAZN-app! 📲 https://t.co/zTsQpbqbSE — DAZN België (@DAZN_BENL) November 29, 2026

De beelden toonden hoe Bazdar naar de bal trapte, die volledig miste en vervolgens licht contact maakte met Kongolo. De verdediger ging neer en VAR Simon Bourdeaud'hui riep scheidsrechter Jan Boterberg naar het scherm. Die vond het contact voldoende om de treffer af te keuren. Geen 2-0 dus, tot grote ontgoocheling van de thuisploeg.



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Opnieuw hetzelfde scheidsrechtersduo

Extra pikant is dat Boterberg en Bourdeaud'hui afgelopen weekend al betrokken waren bij een omstreden beslissing tijdens Anderlecht-OH Leuven. Toen was Bourdeaud'hui de scheidsrechter en Boterberg de VAR.

Ondanks die controverse werden beide heren opnieuw samen aangeduid voor de Limburgse derby, ditmaal met omgekeerde rollen. Ook nu volgde een beslissing die wenkbrauwen deed fronsen.