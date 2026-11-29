Standard en Club Brugge stonden zondag tegenover elkaar op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League. Nog voor de aftrap maakte Sclessin indruk met uitbundige supportersacties, fraaie tifo’s en heel wat pyro langs beide kanten.

Standard en Club Brugge vormden de derde affiche van de vier topwedstrijden op Super Sunday, de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League. In een kolkend Sclessin zorgden de supporters al ruim voor de aftrap voor een opvallend decor.

Twee sterke acties in de Luikse tribunes

De Ultras Inferno 1996 en PHK 04, de voornaamste sfeergroepen van Standard, pakten uit met twee indrukwekkende tifo’s. Vooral de actie in T3 trok de aandacht: het doek werd onderaan ontvouwd en bedekte al snel de volledige tribune.

In T4 verwees een spandoek met de tekst “Tribune antiraciste” naar een gebeurtenis van twee jaar geleden. Toen werd een antiracistische boodschap van de Standard-supporters in het Jan Breydelstadion geweigerd.

Pyro bij beide supporterskernen zorgt voor vertraging

Ook het bezoekersvak van Club Brugge liet zich niet onbetuigd. De meegereisde Brugse aanhang beantwoordde de Luikse sfeeractie met vuurwerk en een stevige vocale steun.

Door de vele pyrotechnische middelen die in verschillende hoeken van het stadion werden afgestoken, werd de aftrap uiteindelijk tien minuten uitgesteld. De zichtbaarheid op het veld moest eerst opnieuw voldoende zijn. Zowel Standard als Club Brugge riskeren daardoor een financiële sanctie van de Pro League.



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