Club Brugge heeft zondagavond een bijzonder frustrerende eerste helft beleefd op het veld van Standard. Blauw-Zwart zag maar liefst twee doelpunten afgekeurd worden. Eerst ging er een streep door een treffer van Carlos Forbs, waarna ook Hugo Vetlesen zijn feestje moest staken.

De bezoekers dachten aanvankelijk op voorsprong te komen via Forbs. De aanvaller werkte de bal binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Nicolò Tresoldi eerder in de aanval hands had gemaakt. Een flinke tegenvaller voor Club Brugge.

Ook Vetlesen ziet doelpunt verdwijnen

Daar bleef het niet bij. Even later vond Club Brugge opnieuw de weg naar het doel. Ditmaal was het Hugo Vetlesen die de bal tegen de netten werkte, maar opnieuw ging het feest niet door.

De Noorse middenvelder bleek namelijk nipt buitenspel te staan. Zo zag Club Brugge in één helft twee doelpunten verdwijnen, telkens om een andere reden. Voor de bezoekers was het bijzonder zuur, want ze hadden al tweemaal gedacht de score te openen.

😯 | Club Brugge scoort twee keer, maar de VAR steekt er een stokje voor. ✋🚩 Kijk GRATIS naar #STACLU in de DAZN-app. 📲 https://t.co/avkj4uYJXn — DAZN België (@DAZN_BENL) November 29, 2026

Standard profiteert optimaal

Tot overmaat van ramp was het vervolgens Standard dat wél mocht juichen. Salieu Drammeh bracht de thuisploeg nog voor de rust op voorsprong. Terwijl Club Brugge twee keer een doelpunt zag afgekeurd worden, sloegen de Luikenaars bij hun kans wel toe.



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Kort na de pauze werd de frustratie bij Blauw-Zwart alleen maar groter. Drammeh maakte ook zijn tweede doelpunt van de avond en zette Standard op een 2-0-voorsprong.