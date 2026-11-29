BATE Borisov. Alleen al die naam bezorgt heel wat Anderlecht-supporters nog koude rillingen. De Wit-Russen schakelden paars-wit in de voorrondes van de Champions League in de zomer van 2008 uit en degraderen volgend seizoen naar de tweede afdeling. Opmerkelijk: BATE won in 2026 nog de nationale beker.

Ook grote namen kunnen hard vallen. Terwijl Manchester United al een tijd onderaan de Premier League-ambities blijft hangen, heeft een gewezen machtsblok uit Oost-Europa nu een nog pijnlijkere klap gekregen. BATE Borisov, jarenlang het uithangbord van het Wit-Russische voetbal, zakt naar de tweede klasse.

Historische degradatie voor BATE Borisov

Dit weekend werd een opvallend hoofdstuk in het Wit-Russische voetbal afgesloten. BATE Borisov, recordkampioen van het land en jarenlang een vaste waarde op het Europese toneel, speelt volgend seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis op het tweede niveau.

De degradatie werd zaterdag definitief na een 1-1-gelijkspel tegen Isloch op de laatste speeldag. BATE moest zelf winnen en tegelijk hopen op puntenverlies van Dnepr Mogilev tegen Minsk om nog de barrageplaats te bereiken. Borisov kwam echter niet verder dan een punt, terwijl Dnepr Mogilev met 2-0 won. Zelfs een zege van BATE had dus geen verschil gemaakt.

Met 25 punten eindigde de club op de vijftiende plaats. Een ongeziene uitkomst voor een ploeg die lange tijd de maatstaf was in Wit-Rusland.

Van alleenheerser tot degradant

De terugval is des te frappanter gezien de erelijst van BATE Borisov. De club werd opgericht in 1973 en groeide uit tot een echte instelling in het Wit-Russische voetbal. BATE telt vijftien landstitels, nog altijd een nationaal record.





Vooral de reeks tussen 2006 en 2018 spreekt tot de verbeelding: dertien opeenvolgende titels. Daar kwamen ook vier bekers en vier Supercups bij. BATE was jarenlang niet alleen dominant in eigen land, maar liet zich ook geregeld zien in Europa.

In 2026 nog bekerwinst en Europees voetbal

De degradatie staat in schril contrast met de recente geschiedenis. BATE Borisov won dit jaar nog de Beker van Wit-Rusland tegen Dinamo Minsk. Na een gelijkspel volgde een lange strafschoppenreeks, die BATE met 7-8 naar zich toetrok.

Daardoor mocht de club afgelopen zomer nog aantreden in de voorrondes van de Conference League. In de eerste ronde werd het Albanese Elbasani uitgeschakeld, maar daarna bleek het Zwitserse Sion te sterk. Na een gelijkspel in eigen huis volgde een zware 4-0-nederlaag in Zwitserland.

Het was een pijnlijk slot van een Europese campagne voor een club die vroeger voor memorabele avonden zorgde. En die bij veel supporters van Anderlecht nog steeds een bijzonder slechte herinnering oproept.

Stunt tegen het Bayern van de latere winnaar

Tussen 2008 en 2015 speelde BATE Borisov vijf keer in de groepsfase van de Champions League. De Wit-Russen boekten daarbij enkele verrassende resultaten, met als absolute uitschieter de 3-1-zege tegen Bayern München in oktober 2012.

Dat Bayern zou enkele maanden later overigens de Champions League winnen.

De pijnlijke uitschakeling van Anderlecht

Voor Belgische voetbalfans blijft vooral de confrontatie met Anderlecht hangen. In de zomer van 2008 trof paars-wit BATE Borisov in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Een vlotte kwalificatie leek vooraf de logische verwachting, maar het draaide uit op een van de pijnlijkste Europese afgangen uit de clubgeschiedenis.

Op 30 juli verloor Anderlecht, bij het Europese debuut van Hernan Losada, met 1-2 in het Constant Vanden Stockstadion. Een week later slaagden de Brusselaars er in Wit-Rusland niet in om die achterstand recht te zetten. Het werd 2-2, waardoor Anderlecht met 4-3 over de twee wedstrijden werd uitgeschakeld.

Rnić maakte de opdracht nog zwaarder

Lucas Biglia bracht Anderlecht vanaf de stip langszij en Jan Polak scoorde laat in de wedstrijd nogmaals, maar de ploeg van Ariël Jacobs vond niet het extra doelpunt dat nodig was. De rode kaart voor Nemanja Rnić in de 71e minuut maakte de opdracht nog een stuk moeilijker.

De passage van de Servische verdediger in het Astridpark wordt door heel wat Anderlecht-fans liever vergeten. Voor BATE Borisov was de uitschakeling van paars-wit destijds dan weer een nieuwe Europese stunt.

Bijna twintig jaar later is het contrast enorm. De club die Anderlecht verraste en Europese grootmachten het vuur aan de schenen legde, moet nu herbeginnen in tweede klasse. Voor een monument van het Wit-Russische voetbal wacht een zware en lange weg terug.