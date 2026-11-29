Romelu Lukaku heeft dan wel afscheid genomen van de Rode Duivels, maar zijn rol als mentor is nog lang niet uitgespeeld. Dat mocht een jonge debutant onlangs zelf ervaren. Bij zijn eerste selectie voor de nationale ploeg kreeg Josué Kongolo meteen enkele bemoedigende woorden van de ervaren spits.

De verdediger werd na een sterke reeks wedstrijden onverwacht opgeroepen door bondscoach Mark van Bommel. Zijn eerste passage in Tubeke maakte indruk. "Bij het eten ontmoette ik Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Een echt besefmomentje. Als kind keek ik zoveel naar die gasten en nu zat ik naast hen", vertelde hij aan HLN.

Lukaku stelde debutant meteen op zijn gemak

Vooral Lukaku liet een goede indruk na. "Ze waren allemaal heel down to earth. Lukaku wenste me meteen veel succes. Hij zei: 'Geniet ervan en als je iets nodig hebt, moet je het maar vragen.' Ik vond het jammer dat hij afscheid heeft genomen. Voor mij had hij nog jaren bij de nationale ploeg mogen spelen."

De jonge international kreeg bovendien te horen dat hij de voormalige topspits altijd mocht contacteren. Dat zegt veel over de rol die Lukaku ook buiten het veld opneemt.

Lukaku blijft betrokken bij spelers

Met zijn ervaring bij onder meer Chelsea, Manchester United, Inter, AS Roma en Napoli heeft hij een schat aan kennis die hij kan doorgeven.



Hoewel Lukaku na 135 interlands en 94 doelpunten zijn internationale carrière heeft afgesloten, blijft hij dus betrokken bij de volgende generatie. Zijn afscheid betekent niet dat hij de jonge Rode Duivels aan hun lot overlaat. Integendeel: ook zonder zelf nog het shirt van België te dragen, wil hij een voorbeeld en aanspreekpunt blijven.