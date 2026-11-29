De 0-1-overwinning van Anderlecht op Antwerp kreeg tijdens en na de match nog een opvallend extraatje. In het bezoekersvak op de Bosuil klonk plots massaal de bekende slogan "Wouter buiten!". De supporters richtten hun pijlen daarmee op Wouter Vandenhaute, die tegenwoordig hoofdaandeelhouder is van de Great Old, maar bij Anderlecht jarenlang het mikpunt was van supportersprotest.

De leuze achtervolgde Vandenhaute tijdens zijn periode bij paars-wit. De onvrede over zijn beleid nam steeds grotere proporties aan, met spandoeken, protestacties en spreekkoren in het Lotto Park. Uiteindelijk stapte hij in september 2025 op als voorzitter van Anderlecht. Zijn vertrek betekende echter niet dat de supporters hun frustraties volledig vergeten waren.

Vandenhaute krijgt het ook in Antwerpen te horen

Op de Bosuil kregen de meegereisde fans de kans om hun oude strijdkreet nog eens boven te halen. Dat deden ze met plezier na de driepunter van hun ploeg. Vandenhaute was zelf aanwezig was in het stadion en kon de gezangen dus van dichtbij volgen.

Voor de aftrap had hij nog vriendelijk contact met Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren. Tijdens de wedstrijd nam hij plaats op de eretribune, in het gezelschap van onder anderen Toby Alderweireld, CEO Sven Jaecques en voorzitter Jacques Vandermeiren.

Geen aangename sfeer op de Bosuil

De nederlaag van zijn huidige club maakte de avond er uiteraard niet aangenamer op. Na de match stonden we in de lift met Haroun, Alderweireld en Sven Jaecques en de spanning was met een mes te snijden. Bij Antwerp zijn de sportieve zorgen ondertussen bijzonder groot. De Great Old heeft met amper 6 op 33 een bijzonder magere balans en staat vijftiende in het klassement.

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Trainer Marvin Compper verklaarde na de nederlaag dat hij niet zou begrijpen als de club nu al afscheid van hem neemt. De vraag is hoelang het geduld bij de Antwerpse beleidsmakers nog standhoudt. Vandenhaute zal als hoofdaandeelhouder mee moeten bepalen welke richting de club uitgaat.