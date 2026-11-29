Noa Ojea heeft zijn plaats bij RSCA Futures opnieuw helemaal gevonden. De 17-jarige aanvaller staat inmiddels al vier wedstrijden op rij aan de aftrap en begint steeds nadrukkelijker zijn stempel te drukken op het spel van de Brusselaars. Tegen Jong Genk liet hij zich opnieuw opmerken met een doelpunt in de overtuigende 0-5-overwinning. Voor de jonge aanvaller is dat een opsteker na een periode waarin hij minder aan spelen toekwam.

De Futures hadden in Limburg weinig problemen met hun tegenstander. Ze namen het initiatief en kregen na een halfuur bovendien een duwtje in de rug toen Jong Genk met tien man verder moest na een rode kaart. Ojea profiteerde van het overwicht en opende kort voor de rust de score. Na de pauze konden Enzo Sternal en Pape N’dao, allebei vanaf de strafschopstip, de voorsprong verder uitbouwen. Alexis Flips en Sternal maakten er uiteindelijk een duidelijke forfaitscore van.

Gemiste kans op het WK U17

De overwinning kwam op een goed moment voor RSCA Futures. Eerder werd ook Club NXT met 4-0 opzijgezet, al zat er tussendoor met de nederlaag tegen Club Luik nog een mindere prestatie tussen.

Voor Ojea zelf waren de voorbije maanden niet altijd gemakkelijk. De aanvaller mocht van Anderlecht niet mee naar het WK U17 in Qatar, hoewel hij in juni nog indruk had gemaakt op het EK U17. Daar was hij zelfs de enige Belg die in de finale tot scoren kwam. De beslissing om hem bij de club te houden, kwam dan ook hard aan. "Het was vervelend, want die beslissing lag niet bij mij. Maar het was een keuze van de club en daar valt niets aan te veranderen", klinkt het bij de jongeling in Het Nieuwsblad.

Hij begrijpt dat Anderlecht een sportieve afweging moest maken en dat de club ook naar zijn ontwikkeling op langere termijn kijkt. "Je moet zo'n beslissing aanvaarden en vooruitkijken", is de houding die hij daarbij aanneemt.

Speelminuten belangrijk voor zijn ontwikkeling

Dat Anderlecht hem bij de Futures wilde houden, had ook een duidelijke sportieve reden. Ojea had in augustus en september al acht wedstrijden bij de eerste ploeg verzameld, maar daarna viel zijn aantal speelminuten behoorlijk terug. In oktober kwam hij niet meer aan spelen toe. Voor een jonge voetballer die volop in ontwikkeling is, is dat niet ideaal. Wedstrijdritme opdoen en wekelijks minuten verzamelen blijft op die leeftijd bijzonder belangrijk.





"Spelen is belangrijk voor het mentale welzijn, maar ook op fysiek vlak", benadrukt Ojea. "Als je wedstrijden speelt, blijf je in een bepaald ritme en voel je je beter. Wanneer je minder aan spelen toekomt, is het moeilijker om dat ritme vast te houden."