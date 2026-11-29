Beerschot blijft maar winnen. De Mannekes boekten op bezoek bij Lokeren hun tiende opeenvolgende competitiezege en vestigden daarmee een nieuw clubrecord. Nochtans zag het er aanvankelijk bijzonder moeilijk uit voor de ploeg van Mo Messoudi, die op Daknam al snel tegen een 2-0-achterstand aankeek. Uiteindelijk trokken de bezoekers de scheve situatie helemaal recht: 2-4.

Op het bijzonder harde veld was verzorgd voetbal niet altijd mogelijk. "Het veld lag er beenhard bij. Het was een ijspiste. Op momenten dat ik niet meer kon stoppen, voelde ik me net een 80-jarige", lachte Mats Rits achteraf bij HLN. Ook coach Messoudi zag dat zijn ploeg moeilijk in de wedstrijd kwam. "We stonden niet goed bij de 1-0. We waren een paar minuten de kluts kwijt en de intensiteit in onze pressing was onvoldoende."

Rits scoort voor het eerst sinds zijn terugkeer

Beerschot toonde echter opnieuw zijn aanvallende kwaliteiten. Anas Haj Mohamed bracht met een knappe halve omhaal na een hoekschop de aansluitingstreffer op het bord. D'Margio Wright-Phillips maakte vervolgens gelijk, waarna Mats Rits met een afgeweken bal na een vrije trap zelfs voor de 2-3 zorgde. Voor de middenvelder was het een bijzonder moment: hij scoorde voor het eerst sinds zijn terugkeer naar het Kiel.

"Na die 2-0 staken we de kopjes bij elkaar en pasten we ons tactisch een beetje aan", vertelde Rits. "Dit is een moeilijke verplaatsing en het is knap dat we mentale veerkracht toonden. We hebben bepaalde kwaliteiten en die hebben we gebruikt. Mijn goal? Dat is mooi meegenomen", klonk het met een glimlach.

Nieuw clubrecord voor Messoudi en co

Met tien opeenvolgende competitieoverwinningen schrijft Beerschot geschiedenis. Ook Messoudi en Rits, allebei nauw verbonden met de club, zijn trots op die prestatie. "Een leuk stukje voor de geschiedenisboeken", aldus Rits.

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Messoudi deelde de complimenten uit aan zijn spelers en staf. "Ik ben fier op de staf, op de spelers en op mezelf. Maar uiteindelijk is dit slechts een voetnoot in wat we willen bereiken." De volgende uitdaging dient zich zaterdag al aan, wanneer Beerschot het in de beker opneemt tegen KRC Genk.