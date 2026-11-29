De Nederlandse Klassieker tussen Feyenoord en Ajax heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Beide aartsrivalen hielden elkaar in De Kuip op een 1-1-gelijkspel. Vooral Feyenoord zal zich beklagen dat het niet meer uit de wedstrijd haalde, want de Rotterdammers lieten een uitgelezen kans op de overwinning liggen.

De wedstrijd begon met vertraging door de enorme rookontwikkeling na een vuurwerkshow van de Feyenoord-supporters. Eenmaal de bal rolde, was het meteen raak voor Ajax. Julian Brandt haalde al na vier minuten verschroeiend uit en zag zijn schot via de onderkant van de lat in doel verdwijnen. Een droomstart voor de Amsterdammers.

Van held naar schlemiel in enkele minuten

Maar Brandt zou amper vier minuten later een heel andere hoofdrol opeisen. De Duitser leverde de bal met een bijzonder slordige pass zomaar in bij Luciano Valente. Die profiteerde optimaal en schoof de gelijkmaker voorbij Ajax-doelman Maarten Paes. De vroege voorsprong van de bezoekers was daarmee alweer helemaal verdwenen.

Na die bijzonder spectaculaire openingsfase nam Feyenoord steeds meer het initiatief. Ajax had het moeilijk om onder de Rotterdamse druk uit te voetballen. Ook na de rust bleven de bezoekers ondermaats presteren. Nacho Ferri kreeg een uitstekende mogelijkheid om Feyenoord op voorsprong te brengen, maar mikte naast.

Feyenoord laat gouden kans liggen

Het belangrijkste moment volgde in de 65e minuut. Lucas Rosa maakte een overtreding op de Belgische middenvelder Charles Vanhoutte, waarna scheidsrechter Allard Lindhout naar de strafschopstip wees. Ferri kreeg de uitgelezen mogelijkheid om Feyenoord op voorsprong te schieten, maar zijn strafschop werd gered door Paes. De Rotterdamse spits liet zo een enorme kans liggen.



Ajax ontsnapte bovendien aan een mogelijke uitsluiting van Yves Bissouma, die ondanks meerdere overtredingen geen tweede gele kaart kreeg. In de slotfase slaagde geen van beide ploegen er nog in het verschil te maken. Zo bleef het bij 1-1, waardoor Feyenoord inmiddels acht wedstrijden op rij zonder overwinning zit. Ajax blijft dan weer ongeslagen, maar zal evenmin tevreden zijn met het vertoonde spel.