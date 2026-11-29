KRC Genk liet zondagmiddag een gouden kans liggen om de Limburgse derby tegen STVV te winnen. De bezoekers gaven een 1-3-voorsprong uit handen en moesten uiteindelijk vrede nemen met een 3-3-gelijkspel. Kapitein Bryan Heynen was na afloop bijzonder ontgoocheld en had ook slecht nieuws over zijn fysieke toestand.

Heynen moest in de tweede helft noodgedwongen naar de kant. Bij DAZN legde hij uit waarom. "Ik had last van mijn knie en het werd eigenlijk alleen maar erger. Ik heb nog geprobeerd om verder te spelen, maar op een bepaald moment lukte dat gewoon niet meer."

Over de prestatie van Genk was de aanvoerder allesbehalve tevreden. Vooral de eerste helft baarde hem zorgen. "We missen heel veel diepgang. We spelen te veel, laat ik zeggen, te passief."

Na de rust zag Heynen wel een heel ander Genk. "In de tweede helft zat er veel meer diepgang in ons spel. We voetbalden veel verticaler en directer. En dat heeft uiteindelijk ook die doelpunten opgeleverd."

Heynen begrijpt niet hoe Genk voorsprong weggeeft

Toch overheerste de frustratie na de wedstrijd. Genk zag een dubbele voorsprong verdwijnen na een vrije trap van Ryan Merlen en een eigen doelpunt van Aaron Bibout in de blessuretijd.

"Dan mogen we die voorsprong gewoon nooit meer uit handen geven", benadrukte Heynen. Ook bij de aansluitingstreffer stelde hij zich vragen. "Ik weet niet of de muur goed stond bij die vrije trap. Dat is iets wat we nog moeten bekijken."



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Volgens de kapitein liet Genk bovendien kansen liggen om de wedstrijd definitief te beslissen. "Er zijn daarna nog momenten geweest waarop we met drie tegen twee een aanval konden uitspelen, maar waarin we de verkeerde keuzes maakten. Dat zijn dingen die gewoon beter moeten."