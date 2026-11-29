Carlos Forbs heeft er een nieuwe geïnteresseerde bij. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Napoli de flankaanvaller van Club Brugge in januari naar Italië halen.

Club Brugge dreigt deze winter telefoontjes uit Italië te krijgen. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Napoli zijn flanken versterken en staat Carlos Forbs hoog op het verlanglijstje voor de komende transferperiode. Giovanni Manna, de sportief directeur van de Napolitanen, zou erg gecharmeerd zijn door het profiel van de Portugese winger.

Daar zijn redenen voor. Matteo Politano is inmiddels 33 jaar, terwijl David Neres te weinig regelmaat in zijn prestaties legt. Napoli zoekt daarom een nieuwe flankspeler, met Forbs als voorname piste.

Forbs bouwt waarde snel op in Brugge

De Portugees ligt bij Club Brugge nog tot juni 2029 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 23 miljoen euro. Zet Forbs zijn huidige ontwikkeling door, dan kan blauw-zwart bij een eventueel vertrek vanuit een sterke onderhandelingspositie vertrekken.

Club Brugge haalde Forbs in de zomer van 2025 voor 6 miljoen euro weg bij Ajax. In Amsterdam werd hij nochtans als een grote flop beschouwd, maar in Brugge heeft de voormalige speler van Manchester City zijn carrière opnieuw gelanceerd.

Club Brugge wil deze winter niet meewerken

Napoli zal zijn plannen wellicht moeten bijsturen. Club Brugge is niet van plan om zijn flankaanvaller midden in het seizoen te laten vertrekken. Volgende zomer kan dat anders liggen, zeker omdat de Portugese aanvaller ook elders op belangstelling kan rekenen.





Volgens TeamTALK volgen Aston Villa en Newcastle United de ex-speler van Manchester City in Engeland. Zijn Europese prestaties bleven er niet onopgemerkt: Forbs was in vijf Champions League-duels goed voor twee doelpunten en drie assists.