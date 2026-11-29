Club Brugge heeft zondagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden op het veld van Standard. Blauw-zwart ging met 3-1 onderuit, ondanks een eerste helft waarin het volgens Hans Vanaken de betere ploeg was. De aanvoerder begreep na afloop nauwelijks hoe zijn ploeg met lege handen kon achterblijven.

"Dat is soms moeilijk uit te leggen", vertelde Vanaken bij DAZN. "We scoren zelf twee keer, maar beide doelpunten worden afgekeurd. Dan krijg je toch een beetje het gevoel dat het vandaag niet onze dag is."

Vanaken begrijpt eerste helft niet

Vooral de manier waarop Standard op voorsprong kwam, zat Vanaken dwars. "Dan komen zij bijna voor het eerst in ons strafschopgebied en vliegt er een afgeweken bal binnen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat je met een 1-0-achterstand gaat rusten."

Maar de echte mokerslag volgde meteen na de pauze. Standard scoorde twee keer in enkele minuten en zette Club Brugge op een 3-0-achterstand. "Je probeert met nieuwe moed uit de kleedkamer te komen. Maar dan slik je op twee à drie minuten tijd twee doelpunten. Op dat moment is de wedstrijd bijna verloren."

Vanaken stak de hand ook in eigen boezem. "Niet in het begin van de tweede helft, nee", antwoordde hij op de vraag of Club voldoende weerbaarheid had getoond. "We geven die doelpunten veel te gemakkelijk weg. Voor de rest moeten we toegeven dat dit niet onze beste wedstrijd was."

De Brugse kapitein vond vooral dat zijn ploeg zichzelf uit de wedstrijd had gespeeld. "We zijn gewoon heel slecht aan de tweede helft begonnen. En zulke dingen mogen niet gebeuren, want daarmee speel je jezelf eigenlijk uit de wedstrijd."



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Club Brugge probeerde nadien nog terug te komen, maar slaagde er niet meer in Standard echt in de problemen te brengen. Vanaken vatte het treffend samen: "Zolang het 1-0 staat, is er nog niets verloren. Maar een 3-0-achterstand is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is gewoon te veel."