Manchester United zakt steeds dieper weg in de Premier League. De Engelse grootmacht staat op een degradatieplaats en verloor zaterdag op eigen veld met liefst 0-4 van Brentford. De woede bij de supporters neemt ondertussen enorme proporties aan. Zondag moest zelfs de politie uitrukken naar het trainingscomplex van de club.

Een groep ontevreden fans verzamelde zich aan de ingang van Carrington om te protesteren. Volgens Britse media werd het complex tijdelijk afgesloten en verschenen er verschillende politievoertuigen. Ook agenten met honden patrouilleerden aan de toegangspoorten. De beelden zorgden voor heel wat beroering in Engeland.

Politie bevestigt supportersprotest

De politie van Greater Manchester bevestigde de interventie. Volgens een woordvoerder werden agenten opgeroepen om de beveiliging te ondersteunen na meldingen van een klein protest. De actie verliep uiteindelijk vreedzaam en er werden geen arrestaties verricht. De politie blijft wel extra aandacht besteden aan de beveiliging rond het complex.

Opmerkelijk genoeg waren trainer Mauricio Pochettino en zijn spelers op dat moment niet aanwezig. De selectie had een vrije dag gekregen na de zware nederlaag tegen Brentford. De supporters konden hun ongenoegen dus niet rechtstreeks bij de spelersgroep uiten. Ook tijdens de wedstrijd op Old Trafford was de frustratie al duidelijk merkbaar.

Manchester United dreigt helemaal weg te zakken

Sportief is de situatie ronduit dramatisch. Manchester United verzamelde amper acht punten uit twaalf competitiewedstrijden en staat negentiende. De ploeg wacht inmiddels al tien competitieduels op een overwinning. Pochettino, die onlangs werd aangesteld om het tij te keren, verloor zijn eerste twee Premier League-wedstrijden allebei met 4-0. Eerst tegen Liverpool, vervolgens tegen Brentford.



De nieuwe trainer gaf na de recentste afstraffing zelf toe dat de opdracht zwaarder is dan verwacht. Ondertussen groeit ook de onvrede over het clubbestuur en de plannen voor Old Trafford. Veel supporters eisen dat de club verkocht wordt. Manchester United moet woensdag alweer aan de bak tegen Newcastle United. De druk om eindelijk nog eens te winnen, wordt met de dag groter.