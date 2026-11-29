De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk heeft zondagmiddag voor een bijzonder spektakelstuk gezorgd. De thuisploeg leek lange tijd op weg naar een felbegeerde overwinning, zag Genk vervolgens helemaal overnemen en knokte zich in een waanzinnige slotfase alsnog terug. Na negentig minuten en een knotsgekke blessuretijd stond er 3-3 op het scorebord.

STVV begon bijzonder sterk aan de wedstrijd en kreeg al vroeg enkele uitstekende kansen. Samed Bazdar liet aanvankelijk twee mogelijkheden liggen, maar op het halfuur was het wel raak. De aanvaller werkte zich knap voorbij Kongolo en Ravych en schoot de thuisploeg verdiend op voorsprong. Genk stelde daar voor de rust bijzonder weinig tegenover.

Genk draait de wedstrijd helemaal om

Meteen na de pauze dacht STVV zijn voorsprong te verdubbelen. Taniguchi werkte de bal na een hoekschop binnen, maar scheidsrechter Jan Boterberg keurde het doelpunt na tussenkomst van de VAR af. Bazdar had in de aanloop Kongolo geraakt. Het bleek een bijzonder duur moment voor de thuisploeg.

Want nauwelijks enkele minuten later sloeg Genk genadeloos toe. Rafiu Durosinmi kopte eerst de gelijkmaker binnen en maakte amper twee minuten later ook de 1-2. Twee keer na voorbereidend werk van Junya Ito. Toen Benjamin Tahirovic in de 63e minuut met wat geluk ook de 1-3 op het bord zette, leek de Limburgse derby helemaal beslist.

Waanzinnige slotfase op Stayen

Maar STVV weigerde zich gewonnen te geven. Ilias Sebaoui trof eerst nog de paal, waarna invaller Ryan Merlen in de 75e minuut met een heerlijke vrije trap de aansluitingstreffer maakte. De Kanaries gingen vervolgens vol op zoek naar de gelijkmaker en leken daarvoor in de blessuretijd beloond te worden. Ryotaro Araki scoorde, maar de VAR ontdekte buitenspel van Arbnor Muja in de aanloop.

Lees ook... Jonas De Roeck neemt geen blad voor de mond na STVV-Genk›

Genk dacht zo alsnog met de drie punten naar huis te trekken, maar het absolute hoogtepunt moest nog komen. In de 94e minuut kopte Taniguchi op een hoekschop richting doel, waarna Genk-invaller Aaron Bibout de bal ongelukkig in eigen net kopte. Stayen ontplofte en STVV pakte op de valreep alsnog een punt. Een Limburgse derby die werkelijk alles had, behalve een winnaar.