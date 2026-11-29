Na enkele moeilijke weken heeft FCV Dender opnieuw een belangrijke stap gezet in de strijd om de bovenste plaatsen. De Oost-Vlamingen maakten tegen Virton het verschil op de juiste momenten en konden vooral tevreden zijn over hun efficiëntie.

FCV Dender heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning geboekt in de Challenger Pro League. De Oost-Vlamingen gingen met 0-2 winnen op het veld van Excelsior Virton en maakten daarmee een einde aan een moeilijke periode.

Dender had de afgelopen weken heel wat punten laten liggen. Tegen Jong Genk en Lokeren werd gelijkgespeeld, terwijl Francs Borains de ploeg zelfs een nederlaag aansmeerde. Tegen Virton moest het dus beter.

Viltard en Sambu maken het verschil

Na 22 minuten kregen de bezoekers een strafschop. Malcolm Viltard nam zijn verantwoordelijkheid en zette Dender vanop elf meter op voorsprong. Virton slaagde er niet in om voor de rust langszij te komen.

Ook na de pauze begon Dender uitstekend. In de 52e minuut verdubbelde Marsoni Sambu de voorsprong op aangeven van Krzysztof Koton. Virton probeerde nog te reageren, maar de bezoekers hielden stand.



Dankzij de overwinning komt Dender op 23 punten en blijft het tweede in de Challenger Pro League. De ploeg van Jonathan Alves kan zo opnieuw met vertrouwen vooruitkijken. Voor Virton blijft het zoeken naar regelmaat.