Sporting Hasselt heeft zondagavond een indrukwekkende overwinning geboekt in de Challenger Pro League. De Limburgers maakten brandhout van RFC Luik en wonnen met overtuigende 5-1-cijfers. Vooral de eerste helft was bijzonder sterk.

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd. Mathisse Dassen opende al na acht minuten de score, waarna Cheick Thiam in de 31e minuut de voorsprong verdubbelde.

Ngoyi schittert met twee doelpunten

Daar bleef het niet bij. Javan Ngoyi maakte er in de 39e minuut 3-0 van en sloeg amper drie minuten later opnieuw toe. Zo trok Hasselt met een bijzonder comfortabele 4-0-voorsprong naar de kleedkamer.

Kort na de rust kon Club Luik nog iets terugdoen via Kays Ruiz-Atil. De bezoekers hoopten even op een comeback, maar Geoffrey Hairemans maakte in de 51e minuut meteen een einde aan die hoop: 5-1.

Hasselt mengt zich in strijd om play-offs

Dankzij de ruime overwinning klimt Sporting Hasselt naar de vijfde plaats met 19 punten. De Limburgers staan daarmee op gelijke hoogte met Patro Eisden en Francs Borains. De strijd om de promotieplay-offs blijft bijzonder spannend.



Voor Club Luik wordt de situatie steeds zorgwekkender. De ploeg blijft voorlaatste met amper acht punten uit elf wedstrijden en moet dringend punten sprokkelen om uit de degradatiezone te geraken.