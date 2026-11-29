De problemen blijven zich opstapelen voor Vincent Kompany bij Bayern München. De Duitse recordkampioen kon zaterdag opnieuw niet winnen en krijgt nu ook bijzonder slecht nieuws uit de ziekenboeg. Konrad Laimer heeft een ernstige enkelblessure opgelopen en moet onder het mes.

Bayern bevestigde zondag op zijn officiële clubwebsite dat de 29-jarige Oostenrijker een peesluxatie aan zijn rechterenkel heeft opgelopen. Laimer liep de blessure op tijdens het 0-0-gelijkspel tegen Hamburger SV. Hij viel tijdens de tweede helft in, maar moest later zelf geblesseerd het veld verlaten.

Laimer minstens drie maanden buiten strijd?

De Duitse topclub communiceerde voorlopig geen concrete hersteltermijn. Volgens Duitse media, waaronder Sky en Bild, ziet het er echter bijzonder slecht uit. Laimer zou minstens drie maanden aan de kant moeten staan. Mogelijk duurt zijn afwezigheid zelfs nog langer.

Dat betekent dat Kompany zijn veelzijdige speler mogelijk pas in maart opnieuw kan inzetten. Laimer is bijzonder waardevol voor de Belgische trainer, omdat hij zowel op het middenveld als op de rechtsachterpositie uit de voeten kan. Door de vele blessures moest de Oostenrijker de afgelopen weken zelfs regelmatig op andere posities depanneren.

Blessureproblemen worden steeds groter

Voor Bayern komt het nieuws op een bijzonder slecht moment. Kompany moet momenteel al rekening houden met de afwezigheid van onder anderen Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise en Manuel Neuer. Ook Serge Gnabry, Alphonso Davies en Ismael Saibari kampen met fysieke problemen.

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Daar komt nu het langdurige verlies van Laimer bovenop. Bovendien kreeg Joshua Kimmich zaterdag een rode kaart tegen Hamburger SV. Bayern kon inmiddels al drie wedstrijden op rij niet winnen. Kompany zal dus dringend oplossingen moeten vinden, want dinsdag wacht alweer een belangrijke wedstrijd tegen Hertha BSC in de Duitse beker.